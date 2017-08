Singer-actress buhay-reyna na sa piling ng asawa pero bawal nang magbalik-showbiz By Cristy Fermin Bandera

HINDI pa rin kumukupas ang kagandahan ng isang singer-actress na maagang nagbuo ng sarili niyang mundo. Maraming nakakakita sa kanya sa isang malayong siyudad na namamasyal kasama ang kanyang mga anak. Nandu’n pa rin ang gandang naging dahilan kung bakit siya nakilala. Galing siya sa pamilya ng mga singers at artista pero sa kanilang magpipinsan ay siya ang mas sinuwerte sa kanyang linya. Pero kuwento ng isang source, “Kung magsasabi ng totoo si ____ (pangalan ng magandang female personality), e, lalabas ang totoo na hindi siya ganu’n kasaya sa klase ng buhay na meron siya ngayon. “Natural, para siyang isda na inilipat sa lupa, dahil ang layu-layo na niya ngayon sa mundong minahal niya nang todo. Ang mga pinsan niya, e, nandiyan pa rin, nasusunod ang gusto nila, pero siya, napakaaga niyang napalayo sa mundong mahal na mahal niya,” sabi ng aming impormante. Pinasinungalingan ng mga kaibigan ng pamliya ng singer-actress na gusto na niyang humiwalay sa lalaking pinakasalan niya dahil sinasaktan siya. Wala raw katotohanan ‘yun. “Nakapag-adjust na siya, okey na siya ngayon na malayo siya sa family niya. Ang totoong ikinalulungkot niya, e, ang pagtanggi ng husband niya na kahit paminsan-minsan man lang sana, e, makakanta pa rin siya. “‘Yun kasi ang buhay niya, masaya siya kapag kumakanta siya, pero ayaw siyang payagan ng asawa niya. Hindi na raw kailangang gawin ‘yun ng girl dahil lahat naman ng gusto niya, e, nakukuha niya kahit hindi siya nagtatrabaho. “‘Yun lang naman ang palagi nilang pinagtatalunan, hindi totoong battered wife siya, malalaman mo naman kapag sinasaktan ang babae, magmumukhang losyang siya. “Sa ganda niyang ‘yun, e, kalokohan lang ang kuwentong ‘yun. Masaya siya sa buhay niya ngayon, kaya lang, e, gusto pa rin niyang kumanta,” ‘yun lang ‘yun!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo siya, napakaagang tumibok ng kanyang puso, ‘yun lang ‘yun! Getlak n’yo na?

