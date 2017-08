Horoscope, August 10,2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa pagiging matuwid at may mabuting puso, tuloy-tuloy ang dating ng suwerte. Ngayong Agosto hanggang Disyembre kusa ng darami ang pera. Sa pag-ibig sa isang Sagittarius, makasusumpong ng sarap at ligaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kurvan-Om.” Yellow at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pagiging tapat, mas malaking pag-unlad ang makakamit. Sa pag-ibig, kapag pinaglilihiman mo ang kasuyo, hindi rin magiging maligaya ang relasyon. Paano kung bigla nyang mabisto ang iyong sikreto? Mapalad ang 5, 18, 27, 35, 39 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Certum-Est-Om.” Beige at purple ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ang samaan ng loob ang magtutulak palayo sa salapi! Manatiling mahinahon upang patuloy na pumasok ang pera at magandang kapalaran. Sa pag-ibig, unawaing lagi ang kasuyo sa kanyang pagkukulang upang manatiling buo ang pagmamahalan. Mapalad ang 4, 13, 23, 39, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Om”. Red at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Ngayon pa lang pag handaan na ang kapaskuhan. Magtipid! Sa pag-ibig at pinansyal, ngayon palang paunti-unti ng bumili na ng mga ipangre-regalo sa pasko, para pagdating ng Holiday Season konti na lang ang gagastusin mo. Mapalad ang 7, 18, 24, 33, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Om” Blue at red ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Kung hindi magawang tanggihan ang pang-aabala ng mga kaibigan, kailangang pagkaperahan mo sila. Sa pag-ibig, tuloy ang masarap na relasyon sa isang nilalang na isinilang sa buwan ng Enero. Mapalad ang 8, 15, 19, 23, 29, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Green at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Walang mangyayari sa tsismis, iukol ang oras sa mga bagay na pagkakaperahan. Sa pag-ibig, mag-combine force kayo ng kayuso sa negsoyong may kaugnayan sa pagkain, upang mas mabilis na umunlad ang kabuhayan. Mapalad ang 7, 19, 23, 34, 40 at 47. “Aum-Minna-Aum-Galla.” Yellow at pink ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Mag-ingat sa isang Leo, may babala na racketin at lokohin ka na naman niya. Sa pag-ibig, iwasan maki-sawsaw sa mga relasyong immoral. Mapalad ang 5, 16, 23, 38 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Viribus-Candor.” Gray at gold ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Venus ang planeta ng Libra. Ibig sabihin lagi ka lang magpa-ganda at magpa-sexy, susuwertehin ka na, kaya’t dapat lang ituloy ang plano na pagsu-zumba. Sa pag-ibig, ang pagpapa-sexy din ang susi upang lalo pang sumarap ang pagtatalik. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42, at 47. Mahwiaga mong mantra: “Aum-Mahatha-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa susunod na mga araw, maraming kakaibang suwerte ang darating. Sa sandaling sumapit ang buwan ng Setyembre mas maraming biyaya ang kusang makakamit. Mapalad ang 2, 7, 20, 29, 34, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilan-Om-Bastan.” Green at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Panahon na upang magtipid. Sa pag-ibig, wag magpaimpluwensya sa kasuyong bulaksak! Hindi mo siya dapat na bigyan kung alam mo namang ang pera ay sa walang kabuluhang bagay niya gagastusin. Mapalad ang 8, 14, 23, 32, 41 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Kapag maliit ang kumot matuto munang mamaluktot.” Yellow at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Walang ibang maasahan ang mga mahal sa buhay kundi ikaw. Maluwag sa loob na tumulong at magbigay. Sa pag-ibig, balanseng pagtingin ang dapat sa kasuyo at sa iyong mga kadugo, para walang away at maiwasan na rin ang intriga. Mapalad ang 1, 8, 27, 33, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Govinda-Om.” Maroon at white ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pag-ibig, hanapin ang mga dating kaibigan at sa kanila ka humingi ng advice. Sa pinansyal, lalago ang kita kung muli kang lalabas ng bahay at makikiumpok sa mga gawaing may kaugnayan sa politika. Mapalad ang 4, 8, 17, 24, 39, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Omne-Venit.” Yellow at purple ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pinansyal, isang Capricorn ang magpapautang ng malaking halaga. Sa pag-ibig, magiging magulo na naman ang relasyon dahil sa problema sa pera. Mapalad ang 4, 15, 23, 32, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhagava-Om-Githa.” Silver at magenta ang buenas.

