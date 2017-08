Nangangarap makapag-Singapore

Sulat mula kay Katlyn ng Luyahan, Pasonanca, Zambonga City

Dear Sir Greenfield,

Ako ay kasalukuyang namamasukan bilang tindera ng damit sa palengke. Pero yong dating kasamahan ko sa trabaho ay inaya akong mag-aplay sa Singapore kaya naglakad kami ng mga papeles namin. Ang problema magdadalawang buwan na kaming naghihintay, pero wala pa rin silang tawag. Nag-follow-up na rin kami sa agency na pinag-aplayan namin at ang sabi ay pipoproseso na daw ang mga papeles namin. Sa ngayon ay naiinip na ako dahil yong ibang mga kasabayan namin ay naka-alis na. Itatanong ko sana Sir Greenfield kung matutuloy na kaya ako sa pangalawang subok ko na ito na makapag-abroad? Pangarap ko kasing makapag-abroad upang maiahon sa kahirapan ang aming pamilya. Kailan kaya ako matutuloy at kung matutuloy ako magiging maganga kaya ang kalagayan ko sa Singapore? June 1, 1988 ang birthday ko.

Umaasa,

Katlyn ng Zamboanga City

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

May malinaw at malawak na Travel Line (Illustration 1-1 arrow 1.) sa iyong palad. Tanda na sa panahong ito ng iyong buhay, basta’t patuloy ka lang na umasa sigurado na ang magaganap, bigla kang makapag-aabroad.

Cartomancy:

Nine of Diamonds, Ten of Hearts at King of Hearts (Illustration 1.) ang lumabas. Ang mga nagsasabing sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Setyembre o kaya’y Oktubre may isang masagana at mabungang pagsisi-Singapore na itatala sa iyong kapalaran. Itutuloy…

