‘Bading ba si Comelec chairman Andres?’

Umagaw na naman ng matinding atensiyon ang mga isyung-pulitika kesa sa lokal na aliwan dahil sa lantarang pag-aaway ng nagkahiwalay na mag-asawang sina COMELEC Chairman Andres Bautista at Patricia.

Napakalakas ng kalembang ng pinagtatalunan nilang mga isyu dahil may bilyong halagang kinukuwestiyon ang babae sa kanyang mister. Unexplained wealth. Mga libreta de banko na daang milyong piso ang laman ng bawat isa.

At may isyu rin ng kaliwaan. May kuwento pa ng mahiwagang latigo na nakita mismo sa closet ng commissioner. At may website daw si Mang Andres kung saan makikita ang mga hubad na larawan ng mga kalalakihan at kababaihan.

Sa lahat ng mga panayam sa tagapamuno ng COMELEC ay pinakamatindi ang dating sa amin ng diretsong tanong sa kanya ng palabang news anchor na si Raffy Tulfo.

Sa panayam nito sa “Aksyon Sa Tanghali” kay Commissioner Bautista ay napakalinaw ng kanyang tanong, “Sir, are you straight or gay?”

Nakakaloka! Malapit na kaming mahulog sa aming kinauupuan sa napakatinding tanong ni Kuya Raffy kay Chairman Bautista na siyempre’y nagsabing lalaking-lalaki siya.

Matitindi ang akusasyon laban sa pinakapinag-uusapang lalaki ngayon sa ating lipunan. Parang paninda sa palengke na matagal na itinago ang mga kuwentong iniuugnay ngayon sa kanya.

Kabog ang showbiz na may katahimikan ngayon sa mga isyung pampulitika. Tagapanood lang ngayon ang mga artista at hindi sila ang pinanonood sa gitna ng arena ng kontrobersiya at intriga.