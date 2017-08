May happy ending pa ba para kina Carla at Tom? Bandera

MAY magaganap na kasalan pero mayroon nga bang happy ending para kina Hope, Ponce at Paul? Ito ang dapat abangan sa huling dalawang linggo ng I Heart Davao. Nang malaman ni Ponce (Tom Rodriguez) mula kay Paul (Benjamin Alves) na si Hope (Carla Abellana) pala ang recipient ng puso ng kanyang namatay na girlfriend na si Aileen, naguluhan ang binata sa kanyang nararamdaman. Kaya naman walang sabi-sabi ay lumipad ito pabalik ng Davao. Sa galit ni Hope kay Paul ay tinanggal niya ito sa kanilang kumpanya, bagay na di pinayagan ng kanyang kapatid na si Pru (Glenda Garcia). Dahil sa biglang pag-uwi ni Ponce sa Davao at pagiging ‘out of reach’ nito lagi, nagbanta si Pru na huwag nang ituloy ang kanilang kontrata sa Malagos Farm na pagmamay-ari ng pamilya ni Ponce. Sa Davao, minumulto ng kahapon si Ponce, at pinalala pa ito ng galit sa kanya ng ama ni Aileen. Kalaunan, nagawa na rin siya nitong mapatawad at ngayo’y kasama na siya ni Ponce sa farm. Unti-unti ring nagbalik ang magandang pakikitungo ni Ponce kay Hope. Napagtanto niya na mahal niya talaga ang dalaga at magkaka-ayos na sila, bagay na ikinalungkot naman ni Paul. Samantala, ano nga ba ang magiging papel nila Max (Patricia Tumulak) at Architect Euge (Zoren Legaspi) sa mga bida? Si Max ay ang kaibigan ni Paul mula abroad na matagal ng may lihim na pagtingin sa binata. Sa kanilang muling pagkikita at pagsasama sa trabaho, ma-develop na kaya si Paul kay Max? Sa pagdating naman ni Euge sa kumpanya ni Hope ay nabuhay muli ang alitan sa pagitan nina Pru at Vivenka (Philip Lazaro). Sino nga ba si Euge at ano ang kayang gawin ni Vivenka para makapaghiganti kay Pru? Sa ending, sina Hope at Ponce nga ba ang nakatakdang magkasama o ang kanila bang pag-iibigan at mauuwi sa mapait na katapusan? Huwag bibitiw sa nalalapit na pagwawakas ng I Heart Davao, gabi-gabi after My Love From The Star sa GMA Telebabad.

