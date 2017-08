Horoscope, August 09, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magsimba muna, at matapos magsimba, isagawa ang “Operation Mawalakang Paglilinis.” Tandaang kapag malinis at aliwalas ang kapaligiran mas maraming magagandang kapalaran ang darating. Sa pag-ibig, matapos ang paglilinis tuloy ang pakikipag-date sa kasuyong Aries. Mapalad ang 3, 9, 19, 24, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Savitra-Dosya-Om.” Red at lilac ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Magsimula muna sa maliit na bagay upang mas madali mong maabot ang iyong pangarap na yumaman. Wag agad maghangad ng malaking kita upang hindi ka maraket. Sa pag-ibig, ipadama sa minamahal ang pag-ibig na malaon mo nang nililihim sa kanya. Mapalad ang 4, 16, 23, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Umali-Gyatri-Om.” Orange at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Pagkain ang magpapasigla ng araw na ito. Yayain ang kasuyo sa medyo class na restaurant. Sa pinansiyal, sa produktong pagkain mas madali ka uunlad at yayaman. Mapalad ang 3, 9, 18, 33, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra, “Krishnaya-Namahaya-Govindaya.” Violet at beige ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kapag nawalan ka ng mga tapat na kaibigan, may lungkot at kabiguang mararamdaman. Ingatan ang mga BFF. Sa pinansyal, sa tulong din ng mga kaibigan mas malaking halaga ng salapi ang iyong maibubulsa. Mapalad ang 8, 19, 26, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Rama!” Purple at yellow ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi tama na puro pagtitipid kung ang kalusugan ay napapabayaan. Sa pag-ibig at pampinansyal, magpasama sa kasuyo at magpa-general check-up, upang maiiwasan ang biglaang karamdaman. Mapalad ang 7, 17, 22, 26, 34, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Hindi pa huli ang lahat, umpisahan ng mag-savings at magtipid-tipid upang may mangyari sa mga salaping pinaghihirapan mo. Sa pag-ibig, masarap kang romomansa kaya hindi ka basta-basta malilimutan ng iyong kasuyo. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Visnu-Purana-Om.” Yellow at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Laging isara ang bibig at iwasang magyabang kahit kumita ng malaking halaga, isikreto mo lang upang hindi ka mautangan. Sa pag-ibig, maraming nagnanasa sa iyong kagandahan ngunit may isang nakadilaw na magbibigay sa iyo ng ligaya. Mapalad ang 5, 9, 23, 31, 41, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Silver at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Magkakapera ka ng malaking halaga, mangyayari basta’t laging magpaganda at laging naka-smile. Sa pag-ibig, kapag mabango at bagong paligo ang pakiramdam, mainit at masarap na romansa ang mararanasan. Mapalad ang 6, 18, 27, 35, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vai-Kuntha-Vai-Nava-Om.” Yellow at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Pahalagahan ang bawat oras at ito ay dapat na ituon lamang sa mga gawaing mapagkakaperahan. Sa pag-ibig, wag sayangin ang bawat minutong lumipas, ipadama sa iyong kasuyo ang iyong pagmamahal. Mahiwaga mong mantra: Mapalad ang 5, 17, 28, 34, 44 at 49. “Aum-Mohaya-Om.” Maroon at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Muling titibok ang puso habang nakiki-umpok sa isang social gathering. Sa pinansiyal, muling buksan ang dating kalakal na nagbigay ng malaking kita, kalakal na may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 3, 18, 23, 31, 40, at 49. “Aum-Bha-Bhanam-Kebalam.” Green at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi kailangang magpa-easy-easy. Gawin ang lahat ng makakaya upang yumaman! Sa pag-ibig, gawin ang lahat ng paraan upang muling mapalapit sa iyong puso ang kasuyong matampuhin. Mapalad ang 5, 18, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare Rama.” Blue at white ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Panahon na upang dagdagan ang puhunan upang lalong lumaki ang kinikita. Mas madaling uunlad ang kabuhayan kung isososyo ang kasuyong Capricorn sa mga gawaing may kaugnayan sa pagkakaperahan. Mapalad ang 4, 13, 27, 34, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agla, Namah-Mitra.” Orange at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa halip na isip ang paganahin, kumilos ka na lang nang kumilos agad. Sa pag-ibig, walang “ideal love” kaya itigil mo na ang pagpapatansya ng isang masaya at forever na relasyon. Mapalad ang 4, 18, 27, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Dopsya-Om.” Yellow at green ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.