Tisoy na aktor pumapatol lang sa mga super rich na bading By Cristy Fermin



NAGTATRABAHO naman ang bumibidang male personality na ito, masipag nga siya kung tutuusin, malaki at maliit na partisipasyon sa pelikula at serye ay tinatanggap niya. Ang mahalaga ay meron siyang ginagawa, naaabala ang kanyang katawan at utak, kumikita rin siya at marami pa siyang nagiging kaibigan sa set. Pero sa kabila ng kanyang kasipagan ay may mga nagdududa pa rin sa malaking pagbabago ng kanyang lifestyle, hindi raw ‘yun mangyayari kung ang aasahan lang ng aktor ay ang kinikita niya na barya-barya lang naman, siguradong may ginagawa raw siyang milagro. Kuwento ng aming source, “Bongga kasi ang lifestyle niya. May magara siyang sasakyan, loaded ‘yun ng sounds at kung anu-ano pang ipinakakabit ng mga bagets sa kotse nila, puro branded din ang mga stuff niya. “Hindi naman siya ang tipong ipinaglalantaran ang kung anumang meron siya, pero siyempre, may mga brand-conscious na nakakapansin sa mga kagamitan niya, naliligo sa mga yayamaning stuff si tisoy na aktor,” simulang sultada ng aming impormante. Pinagpipistahan kasi ang balitang-balitang nakikipag-date ang male personality sa mga becking rich, mapili kuno sa mga nagpaparamdam na becki ang male personality, inaalam daw muna niya kung ano ang estado sa buhay ng becking interesado sa kanya. “Hindi naman siya nagmamalinis, inilalabas pa nga niya ang mga pictures nila ng kung sinumang nakakasama niya, edited na nga lang ‘yun, dahil meron din siyang itinatagong mga details! “So, lumalabas ngayon na lahat ng meron siya, e, galing sa pakikipag-close niya sa mga rich becki, para namang pinalalabas ng iba na hindi na siya nagtatrabaho. Hello, nagpupuyat din naman ‘yung tao, ‘no! “Kayo na ang bahalang kumilatis sa kanya. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ano sa palagay n’yo ang totoong kuwento sa bonggang-bonggang lifestyle ngayon ng male personality na ito?” pagtatapos ng aming source.

