Phoebe Walker takot kay Cristine kaya ayaw ma-link kay Ali Khatibi AJ Muhlach havey na havey sa 'Double Barrel' By Ervin Santiago

NATATAKOT ang sexy actress na si Phoebe Walker kay Cristine Reyes. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang matsismis o ma-link kay Ali Khatibi. Magkasama ang dalawa sa latest action-drama movie ng Viva Films na “Double Barrel”, ang launching film ni AJ Muhlach na palabas na simula ngayong araw sa mga sinehan nationwide. Inamin ni Phoebe na noong magkaroon sila ng kissing scene ni Ali sa isang sitcom ng Viva na ipinalabas sa Sari-Sari Channel (cable) ay talagang kabado siya dahil baka magkaroon sila ng isyu at ma-bad trip ang misis ni Ali na si Cristine. “Oo, natakot kasi ako nu’ng gawin namin yung kissing scene. Kasi, alam mo naman. Pero smack lang naman yon. Si Cristine kasi, parang she’s too…sa tingin ko ha, parang ang layo na ng narating niya,” pahayag ni Phoebe nang makachika namin sa presscon ng “Double Barrel: Sige Iputok Mo”. Kaya nga hangga’t maaari ay ayaw niyang ma-associate o ma-link kay Ali para iwas intriga, “Kaya nga nu’ng storycon, sabi ko, ‘Ali, nasabi mo ba yung kissing scene. Nasabi mo ba kay misis na ganyan?’ “Sabi niya, ‘Oo. Eh, wala naman yon sa kanya. Wala naman yon.’ Pero siyempre, distance, respeto din lang kay Cristine,” aniya pa. Buti nga raw dito sa pelikula nilang “Double Barrel” ay sila ni AJ ang pinagtambal kaya wala silang intimate scenes ni Ali. Okay naman daw sila ni Cristine, huli raw silang nagkita sa The Eddys Awards ng SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors) kung saan pareho silang naging presentor. “Beso-beso na kami ngayon. Mga compliments lang to her. O, ang ganda n’yo po,” chika ng dalaga. Na sinundot ng hirit ng isang reporter na may “po” talaga sa pakikipag-usap niya kay Cristine? “Kasi sobrang idol ko siya sa ‘No Other Woman’ pa lang galing na galing na ako sa kanya. Saka mabait naman po yon. At si Ali naman po, hands down ako don, sobrang bait, sobrang sincere and I know love na love niya ang wife niya,” ani Phoebe. Nu’ng una naming nakachika si Phoebe sa presscon ng “Double Barrel” sinabi niyang hindi raw panonoorin ng kanyang dyowa ang movie nila ni AJ dahil nga sa matitinding halikan at love scene, pero kamakalawa ng gabi sa ginanap na celebrity screening ng “Double Barrel” sa Robinsons Galeria Cinema 3 ay sinamahan din siya nito. “Sabi ko sana mapanood din niya kasi proud kami sa movie, magtakip na lang siya ng mata kapag love scene na namin ni AJ,” natatawang chika pa ng 2016 MMFF Best Supporting Actress for “Seklusyon”. “Basta ang request lang niya is yung may itira daw ako for people’s imagination. Wag naman daw po yung (frontal nudity). Well, agree rin naman ako, okay lang magpaseksi pero wag mong ibigay lahat,” sey pa ng aktres. q q q Napapanahon ang pagpapalabas ng “Double Barrel” sa bansa dahil tumatalakay nga ito sa matinding problema ng Pilipinas sa ilegal na droga at kung anu-ano ang epekto nito sa bawat pamilyang Pinoy. Kung na-miss n’yo ang maaaksyong tagpo sa big screen – mga sumasabog na sasakyan, makapigil-hiningang habulan, barilan, bugbugan at mga eksenang may koneksyon sa “tokhang”, meron niyan ang “Double Barrel”. Idagdag pa ang maiinit at palabang mga eksena nina Phoebe at AJ bilang magdyowa na napasabak sa buwis-buhay na drug operation ng mga pulis. Agree kami sa sinabi ni AJ na mas bagay sa kanya ang maging action star kesa ang magpaka-matinee idol. Swak na swak sa kanya ang role bilang drug addict na ginawang police asset. Nagtagumpay si direk Toto sa kanyang objective na gawin siyang action prince ng bagong henerasyon. Sabi nga ng isang nakapanood ng pelikula, parang sanay na sanay na raw si AJ sa mga maaaksyong eksena. Naalala namin ang sinabi ni AJ sa huli naming panayam sa kanya, “Mas naging komportable po ako na gawin ang pelikula dahil na-enjoy ko po talaga yung action at dahil sa tiwalang ipinakita sa akin ni Direk Toto sa set. “Tapos yung mga nakakita po ng mga shots ng pelikula namin, nai-impress po talaga sila kaya parang mas nagkaroon po ako ng fire na pagbutihin pa ang trabaho ko,” aniya pa. Kasama rin sa “Double Barrel” sina Jeric Raval, Ali Khatibi, Mon Confiado, Oliver Aquino, Richard Manabat, Joseph Ison, Bani Baldiserri, Leon Miguel, Carlo Lacerna at marami pang iba. Showing na ito ngayon sa mga paborito n’yong sinehan under Viva Films.

