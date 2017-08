Sanya halos maiyak sa b-day gift ni Rocco Bandera

NA-TOUCH at super happy ang lead star ng afternoon series na Haplos na si Sanya Lopez matapos makatanggap ng advance birthday gift mula sa kanyang ka-loveteam na si Rocco Nacino. Kilalang dog lover, halos maluha si Sanya nang bigyan siya ni Rocco ng isang puppy bilang regalo ng binata sa kanyang kaarawan. Kumalat sa social media ang picture kung saan ibinigay ni Rocco ang baby na aso sa kanyang on-screen partner at abot tenga nga ang ngiti ni Sanya nang tanggapin ito. Sey ng mga netizens, napaka-thoughtful pala talaga ni Rocco dahil kung ano ang makapagpapasaya sa kanyang partner sa Haplos ay ‘yun ang kanyang iniregalo. Kaya naman naniniwala ang kanilang fans and followers na may “something” na nga sa dalawang Kapuso stars sa kabila ng kanilang pagdedenay. Samantala, patuloy na umiinit ang mga eksena sa seryeng Haplos sa Afternoon Prime ng GMA lalo na ngayong lantad na ang relasyon nina Angela (Sanya) at Gerald (Rocco). Siguradong inabangan ng viewers ang love scene ng RocSan sa Haplos. Tutukan kung paano maghihiganti si Lucille (Thea Tolentino) at kung paano niya pahihirapan ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng kulam. Napapanood ang Haplos tuwing hapon sa GMA 7.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.