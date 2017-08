Singer-actress sobrang takaw, kahit sa burol todo lafang By Cristy Fermin Bandera

WALANG kaalam-alam ang isang singer-actress na siya ang pinagpistahang paksa nu’ng minsan sa isang malaking umpukan ng mga taga-showbiz. Nakatrabaho na niya ang mga nagpupulung-pulong nu’ng gabing ‘yun. Payat kasi ang female personality, parang wala siyang bitukang paglalagyan ng kanyang mga kinakain, pero nawiwindang ang mga katrabaho niya dahil sa lakas ng kanyang gana sa kahit anong klase ng food. Kuwento ng isang source, “Matagal nang pinagtatalunan sa set kung saan niya inilalagay ang mga nilalafang niya. Kasi nga, e, ang payat-payat niya naman! “Pero wagas talaga siyang lumafang, parang maiisip mo tuloy kung kumakain ba siya sa bahay nila bago siya mag-report sa work? Para kasing hindi, e!” tawa nang tawang kuwento ng aming impormante. Balita ang pagiging kuring ng ina ng aktres na ito, tasado kuno ang pagkain sa kanilang bahay, ‘yun daw ang madalas na dahilan kung bakit walang tumatagal na kasambahay nila. “Ang active-active ng appetite niya, wala siyang pinipiling panahon. Basta nandiyan na ang lafang, kesehodang mabaho ang paligid, eat lang siya nang eat! Ibang-iba ang gana niya, talagang palagi siyang parang gutom na gutom! “Ang pahulaan lang, e, kung saan niya ‘yun inilalagay, kasi nga, hindi naman siya tumataba, napakaliit ng katawan niya! Mabilis ang metabolism niya, sigurado ‘yun, dahil kung kumain siya, e, kabog na kabog sa kanya ang isang karpinterong gutom!” sabi naman ng isa pang miron sa umpukan. Wala kunong kahirap-hirap pakainin ang singer-actress na ito dahil lahat ng uri ng pagkain para sa kanya ay masarap. Sobrang sarap! “Nakakaloka ang babaeng ‘yun, kahit sa burol, malakas siyang kumain. Hindi kaya nagluluto ang mga kasambahay nila para magkaganyan siya? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, dahil kaya ‘yun sa pangalan niya na panglalaki? Ang sister kaya niya, ganu’n din kaganang lumafang?” humahalakhak na tanong ng aming source.

