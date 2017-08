Ian mas dumami ang proyekto sa edad na 42 Bandera

WALANG duda, ka-level na rin nina Piolo Pascual, John Lloyd Cruz at Jericho Rosales ang Kapamilya leading man na si Ian Veneracion na humahataw ang career ngayon sa ABS-CBN. Nakilala si Ian noong early ‘90s nang una siyang lumabas bilang ang cute at charming na si Jeffrey Laperal, anak ni Joey de Leon sa sitcom na Joey & Son. Nagpatuloy ang showbiz career ng aktor hindi lang sa telebisyon kundi maging sa pelikula kung saan sari-saring papel na ang kanyang ginampanan. Dalawa sa pinakahuling pelikula niya ay ang internationally-acclaimed psychological thriller na “Bliss” at ang Filipino indie supernatural horror film na “Ilawod.” Sa edad na 42, muling naging matunog ang pangalan ng aktor na ngayon ay mas kilala bilang si Antonio “Anton” Noble IV sa seryeng A Love To Last kasama ang kanyang ka-loveteam na si Bea Alonzo. At siyempre, sino ang makakalimot sa kanyang pagganap bilang si Eduardo Buenavista sa 2015 remake ng Pangako Sa ‘Yo, ang role na muling nagpaingay sa kayang pangalan. Pero hindi lang pagiging aktor ang kayang gawin ni Ian dahil maliban sa pagiging artista, isa rin siyang pintor, atleta, piloto, chef at mabuting asawa at anak. Kaya hindi na nakapagtataka kung tulad nina PJ, Lloydie at Echo ay dumami na rin ang kanyang product endorsements, kabilang na nga riyan ang Conzace na isang multivitamin (plus minerals) na siyang katuwang niya ngayon upang mas maging malakas, malayo sa sakit at iwas-haggard. Pormal siyang ipinakilala ng United Laboratories, Inc. (UNILAB) bilang isa sa kanilang mga bagong brand ambassadors. “Isang karangalan na maging bahagi ng UNILAB family para sa Conzace,” ani Ian. “Nagpapasalamat ako sa opportunity at naniniwala ako na malaki ang maitutulong ng produktong ito sa milyon-milyong Filipino kagaya nang kung paano ito nakatulong din sa akin.” Sabi ni Conzace assistant product manager Mike Jimenez, ang pagkakapili kay Ian bilang brand ambassador ng kanilang produkto ay perfect match, “Si Ian ay ang epitome ng superior immunity and good looks. Ang Conzace ay may clinically-proven ZACE formulation (Zinc, Vitamins A, C at E). At gaya nito, napatunayan na rin ni Ian ang kanyang kakayahan at kahusayan sa kanyang larangan.”

