Nadine lalong napasama dahil sa mga litrato sa social media By Cristy Fermin Bandera

PANSAMANTALANG namaalam sa mundo ng Twitter si Nadine Lustre. Sobrang nasaktan ang young actress sa isang komento na kapag magkasama sila ni James Reid ay lagyan na lang ng sticker ang kanyang mukha. Naapektuhan ng post si Nadine, nakipag-argumento siya sa nag-tweet, sa mada-ling salita ay pinagmalditahan niya ang nagbigay ng ganu’ng ideya. Dahil du’n ay nag-deactivate ng kanyang Twitter account si Nadine. Kung kailan siya babalik ay tanging siya lang ang nakakaalam. Pero bakit parang binibigyan ng katwiran ng kanyang mga tagahanga ang nag-tweet? Maganda raw ang intensiyon nito. Proteksiyon daw para sa kanya ang hangad ng nag-post na takpan na lang ang mukha niya kapag magkasama sila ng kanyang boyfriend. Dapat daw ay nagpasalamat pa nga si Nadine sa malaking malasakit sa kanya ng nag-tweet. Para rin daw naman sa kanya ‘yun para hindi siya pi-nupupog sa social media. Dapat din daw ay hindi na sila naglalabas pa ng mga pictures ni James habang naglalambingan, du’n daw nabubutasan ang young actress, lumalabas na sobrang liberated na siya ngayon. At kung may lalabas na ganu’ng retrato, ayon sa nag-tweet, ay takpan na lang ng sticker ang mukha ni Nadine Lustre para hindi siya napapasama. May katwiran nga naman ang katwiran.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.