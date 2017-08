Laiterang female star ayaw nang makatrabaho ng glam team By Cristy Fermin Bandera

TINANGGIHAN pala ng isang grupo ang pamamahala sa pictorial dapat ng isang pamosong female personality. Kung dati’y pinag-aagawan siya ng mga glam team ay kapansin-pansin na wala nang may gustong makatrabaho siya ngayon. ‘Yun daw kaya ay dahil parang outcast na ngayon sa grupo ng mga sikat ang kilalang female personality? Minamalas daw kasi ngayon ang career ng babaeng personalidad. Pero kumokontra sa kuwento ang source na malapit sa glam team. Wala raw kinalaman ang pagtanggi ng grupo sa estado ngayon ng career ng girl, mas personal daw ang dahilan, na ayaw nang maranasan pa uli ng tropa. Kuwento ng source, “Hindi ‘yun, e! Kahit nga mga baguhan pang walang name, inaayusan naman nila, walang-walang kinalaman ang pagtanggi nila sa mukhang pabagsak na career ng girl! “More on personal reasons ‘yun. Naranasan na kasi nilang malait-lait ng girl, ayaw na nilang maulit pa ‘yun, dahil baka hindi na sila makapagpigil pa! “Nu’ng makatrabaho kasi nila ang babaeng ‘yun, e, nakaranas sila ng mga pangmamaliit, ng panglalait, na hindi naman ginagawa sa kanilang grupo ng mga sikat na personalities na hina-handle nila ang pictorial. “Kayo ba naman ang maliitin? Ang mga kagamitan nila, para siyang customs agent na isa-isa niyang binusisi. Ano raw ang tatak ng ganito at ganyan nila, baka raw fake ang mga ‘yun? “Ayaw raw niyang gamitin ang mga dala-dalang make-up stuff ng grupo dahil baka pa siya magka-allergy! Talagang ganu’n kadiretso ang pagsasalita niya, hindi lang makakibo ang grupo nu’n, kasi nga, agency ang kumuha sa serbisyo nila! “Baligtad na ang mundo ngayon, wala nang shows ang girl. Mukhang pinagtampuhan siya ng kapalaran. Kinukuha ng isang agency ngayon ang grupo para mamahala sa pictorial niya. “Sabi ng grupo, no way, highway! Hindi bale na lang, ayaw na nilang maulit pa ang ginawang pangmemenos sa kanila nu’n ng girl! Siya na lang ang mag-make-up at mag-ayos sa buhok niya! “Naku, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at partners Jon and Ching Silverio, napakadaling hulaan kung sino ang hitad na babaeng ito na madalas mangpahiya ng kapwa niya!” pagtatapos ng aming source.

