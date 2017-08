Jose, Wally, Marian, Ai Ai, Alden may ‘unli‘ pasabog para sa 2nd anniversary ng SundayPinaSaya sa GMA Bandera

SA patuloy na pamamayagpag ng Sunday PinaSaya bilang makabagong noontime habit ng mga Pinoy, isang masaya at engrandeng episode ang ihahandog nito sa Kapuso viewers sa pagdiriwang ng ika-2 na anibersaryo ng programa. Dala ang temang “Puso ng Saya, Saan Man Sa Mundo,” ipapakita ng buong cast ng Sunday PinaSaya ngayong tanghali kung paano sila magbigay ng saya at tuwa sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo kasama ang ilan sa mga bigating celebrity guests. Ang espesyal na episode na ito ay isa ring pasasalamat sa milyun-milyong mga Pilipino sa buong mundo na patuloy na sumusuporta sa Sunday PinaSaya. Dahil sa kanilang pagtutok ay nanatili itong number one Sunday noontime show mula nang mag-launch ito noong Agosto, 2015. Hindi natinag ang Sunday PinaSaya sa pamamayagpag sa Nationwide TV ratings at itinaob ang mga programang katapat nito. Ang programa ang naging panibagong noontime habit ng mga Pinoy. Ipakikilala rin nila ang pinaka-bagong segment na “Show Na Ni Juterte: Ang Pa-Concert ng Pangulo” kung saan bibida sina Pangulong Rodney “Dugong” Juterte (Jose Manalo) at General Ibato (Wally Bayola). Ibibirit nila ang kakaibang atake sa mga tanyag na Filipino folk at nursery songs kasama ang special guest na si Renz Verano. Bibida rin sina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva ng My Love From The Star sa isang comedy sketch na pinamagatang “Balikbayan Bex.” Kwento ito ng isang barkada na nag-aral sa all-boys school (Wally, Andre Paras, Joey Paras, Jerald Napoles at Kim Last) na lahat ay naging beki. Nagbabalik sila sa Pilipinas upang bumisita sa lamay ng kanilang dating teacher. Isang chika ang ikagugulat ng magkakaibigan nang magpakilala sa kanila ang isang magandang babae na si Janice (Jennylyn). Ano ang lihim na kanyang ibubunyag? q q q Samantala, magpapakitang gilas naman sa pag-awit sina Asia’s Romantic Balladeer Christian Bautista, Ryzza Mae Dizon, kasama ang My Korean Jagiya star na si Edgar Allan Guzman sa “Kantaserye Presents Casa Buslo” at makikipag-showdown pa kay Julie Anne San Jose. Tampok naman sa “Captain Barbie” sina Marian Rivera at Ai Ai delas Alas na gaganap bilang mga veteran stars na gustong bumalik sa kasikatan. Gagawin nila ang lahat para makamit ang inaasam na kasikatan at magpapatalbugan sa harap ng batikang direktor na gagampanan naman ni Ricky Davao. At sa kauna-unahang pagkakataon, magsasama sina Alden Richards at Ruru Madrid sa “Madramarama: Yakapan (Yaya, Kapatid, Anak)” bilang magkapatid na madalas mag-away. Dapat ding abangan ang espesyal na acapella song number nina Julie Anne at Christian with Aicelle Santos and Gian Magdangal. Siguradong mapupuno ng saya ang celebration ng Sunday PinaSaya ngayong araw after Del Monte Kitchenomics sa GMA.

