Horoscope, August 06, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Panatiliin ang pagiging kampante. Kung mananatiling payapa ang isipan, mas maraming grasya at biyayang ang darating. Sa pag-ibig, pagpasensiyahan ang kasuyong immature. Mapalad ang 6, 12, 33, 39, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra, “Om-Namah-Om-Namo.” Indigo at blue ang buenas na kulay.

Aries – (Marso 21-April 19) — Isang dating kakilala ang mag-aabot ng malaking halaga, wag kang tatanggi, tanggapin ng tanggapin ng may ngiti sa iyong mga labi ang mga biyayang dumarating. Sa pag-ibig, habang bumubuhos ang ulan may magaganap na palihim na romansa. Mapalad ang 3, 9, 27, 35, 39 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Pink at silver ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Pasalamatan ang mga biyayang dumarating. Sa tuwing ikaw ay nagpapasalamat, lalo kang pagpapalain ni Lord. Sa pag-ibig, sa isang charitable work, makakasumpong ng true love. Mapalad ang 4, 17, 26, 32, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Yellow at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Manatili sa kasalukuyang kasuyo at tandaang walang perpektong tao kaya wala ring forever na relasyon. Sa pinansiyal, sa produktong may kaugnayan sa communication ka uunlad, magiging maligaya at yayaman. Mapalad ang 5, 9, 28, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Kali-Homa-Japa-Om.” Pink at purple ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Uso ang sakit ngayon. Bumili ng maraming prutas at ito ang laging kainin. Sa ganyang paraan, hindi ka tatablan ng anomang karamdaman. Sa pag-ibig, magpamasahe sa minamahal, hanggang mauwi ang massage session sa masarap na romansahan. Mapalad ang 2, 7, 20, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Green at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Lubos na pagpapala ang makakamit sa araw na ito. Sa pag-ibig, sa isang hudyat nakakikilig na romansa ang kasunod. Sa pinansiyal, sa tulong ng isang kaibigang Aries dagdag na salapi ang matatangap. Mapalad ang 1, 19, 26, 34, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dosya-Om.” Orange at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa pag-ibig, wag ka nang maghanap kung saan-saan, luminga-linga sa paligid hayan siya at katabi mo lamang. Sa pinansiyal, gaganda ang buhay at lalo pang bubuti ang pasok ng pera sa kalagitaaan ng buwan ng Agosto. Mapalad ang 5, 8, 26, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Santosha-Yama-Om.” Lilac at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ang likas na kagandahan ang hihigop ng suwerte at magandang kapalaran. Panatiliin ang pagpapa-sexy at magandang katawan. Sa pinansiyal, kapag lagi kang sexy tingnan biglang magbabayad ang isang dating may utang. Mapalad ang 3, 12, 28, 31, 40 at 47. Mahigawa mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Om.” Red at pink at buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Bukod sa pagbabago ng kapaligiran mag-iba ka na rin ng hair style at pirma. Sa malawakang pagbabago, mas madali kang uunlad at liligaya. Mapalad ang 2, 13, 19, 28, 34 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Arham-Nama-Om.” Yellow at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Tanggapin ang alok ng isang kaibigan sa malayong lugar, panahon na upang maglakbay. Kapag nasa abroad ka na mas madali ka ng uunlad. Sa pag-ibig, hindi dapat pahalagahan ang pisikal na anyo, sundin ang tinitibok ng puso. Mapalad ang 3, 18, 27, 36, 45 at 48. Mahiwag mong mantra: “Rama-Krishna-Om.” Pink at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pag-ibig, dagdag na romansa ang dapat sa halip na magalit sa kasuyong makulit. Sa negosyo, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong mangyari, parang magic, kusa na itong matutupad. Mapalad ang 4, 8, 13, 25, 31 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Mhe-Om.” White at beige ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Isang malapit na kaibigan ang makakasamaan ng loob dahil sa pera. Sa pag-ibig, upang wag mapahamak walang dapat pagkatiwalaan, kundi ang minamahal. Mapalad ang 5, 13, 24, 34, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Puranas-Manu-Oms.” Green at violet ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Mahirap magbago ng career, ang mas mahalaga sa kasalukuyan, makaipon ng maraming-maraming pera, upang magamit sa naiisip na negosyo. Sa pag-ibig, hindi mo dapat pagtangkaang putulin ang relasyong matagal mo nang balak na takasan sapagkat hindi mo ‘yan makakayang gawin. Mapalad ang 2, 7, 27, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Om.” Gray at maroon ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.