'Payapa ang pagkamatay ni Mama Alfie, parang natutulog lang…' By Cristy Fermin

GINANAP na kahapon ang cremation ng mga labi ng beteranong kolumnista-manager na si Mama Alfie Lorenzo. Ang unang plano sana ay iuuwi ang kanyang bangkay sa Sta. Cruz, Porac, Pampanga pagkatapos nang dalawang gabing lamay dito sa Maynila. Pero napagkasunduan ng kanyang mga kapatid at ng grupo ni Judy Ann Santos na ang kanyang mga abo na lang ang iuuwi sa probinsiya para maging mas magaan sa pamilya ni Mama Alfie ang lahat. Pagkatapos ng pamisa ni Juday kahapon nang umaga ay ginanap na ang cremation. ‘Yun pala ang bilin ng yumao, na kapag pumanaw siya ay sunugin ang kanyang bangkay, saka ilagak ang kanyang urn sa isang simbahan. Pagkagaganda ng mga bulaklak na nakapalibot sa kabaong ni Mama Alfie. Halos lahat ng produksiyon ng pelikula at telebisyon at mga kaibigan niya ay nagpadala ng bulaklak. Payapa rin ang kanyang pamamaalam, mapapansin ‘yun sa parang natutulog lang niyang itsura, si Judy Ann ang namahala sa lahat-lahat ng kailangan sa lamay at cremation ni Mama Alfie. Sa pinakahuling sandali ay isang taos-pusong pasasalamat ang gusto naming ipabaon sa isang kaibigan. Salamat sa masasaya at mapapaklang alaala. Salamat sa pagkakaibigan.

