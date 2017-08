Young Actress nagpakatsip nang dahil kay singer-actor, pero walang napala By Cristy Fermin Bandera

ALAM na alam ng mga kaibigan ng isang young actress na magputukan man ang lahat ng bulkan sa buong mundo ay hinding-hindi niya makakalimutan ang isang singer-actor na minahal niya nang wagas na wagas. Pero maramot sa kanya ang kapalaran dahil siya lang ang may matinding pagmamahal sa male personality, deadma lang ito sa kanya, kaya ang pagkabigong ‘yun ay babaunin ng young actress habambuhay. “Naku, wala nang mas sasakit pang experience sa kanya kesa sa natikman niya nu’ng sobrang mahal na mahal niya ang partner niya, pero wala namang gusto sa kanya ang lalaki. “Walang milagrong naganap sa pakikipag-close niya, ginawa na niya ang lahat-lahat, pero wala pa ring nangyayari, sobrang minahal niya ang guy na ‘yun. “Dumating pa siya sa point na bago siya mag-report sa set, e, ibinibili niya ng mga paboritong food ang kanyang leading man, pero waley pa rin, hindi siya nagtagumpay! “Civil naman sa kanya ang guy, hindi naman siya lantarang ipinapahiya, pero hanggang du’n lang ang napala niya sa lalaking sobrang minahal niya,” kuwento ng aming source. May asawa na ngayon ang singer-actor at may boyfriend na rin ang young actress, pero hindi niya maikakaila na hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawang pangdededma sa kanya ng lalaki nu’ng mga nakaraang taon, ever! “Pahiyang-pahiya kasi siya sa sarili niya nu’n. Nagpaka-cheap na nga naman siya sa pagpaparamdam ng pagmamahal sa guy, pero hindi man lang siya pinansin. Napakasakit naman talaga nu’n. “Dumating pa siya nu’n sa point na inabangan niya ang guy sa pag-uwi mula sa isang gig, pero nu’ng malaman ng lalaki na nandu’n pala siya, e, hindi na umuwi. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pati kayo Jon at Ching Silverio, pangalan ng lalaki ang ginagamit ng bumibidang young actress sa kuwentong ito,” pagtatapos ng aming impormante.

