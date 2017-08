Ang ka-chatmate na ba ang makakatuluyan? (2)

Sulat mula kay Leni ng San Vicente, San Pedro, Laguna

Problema:

1. Wala pa akong totoong boyfriend sa ngayon at ni minsan ay hindi pa ako nagkaka-boyfriend, hanggang may nakilala akong lalaki at naging magka-chat mate hindi nagtagal kahit sa chat lang ay naging kami, pero hindi pa kami nagkikita ng personal. Sa darating na August 25 ay birthday ko at balak naming magkita. Ang usapan namin ay dadalaw o pupunta siya sa bahay namin para pormal na makilala siya ng family ko.

2. Ask ko lang sana kung matutuloy kaya ang plano namin at ang lalaki na kayang ito na kasalukuyan boyfriend ko na sa chat lang ay siya kayang magiging first boyfriend ko ng totohanan? August 25, 1993 ang birthday ko at May 11, 1990 naman ang birthday niya, Compatible ba kami at kung sakaling maging boyfriend ko siya, siya na kaya ang makakatulyan ko? At kapag kami ang nagkatuluyan magkakaroon kaya kami ng isang maunlad at maligayang pagpapamilya habang buhay?

Umaasa,

Leni ng San Pedro, Laguna

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Virgo (Illustration 2.) ang nagsasabing tugma at compatible kayo ng lalaking ka-chatmate mo, dahil ang zodiac sign niyang Taurus at Virgo ka naman ay kapwa pinaghaharian ng elementong earth o lupa. Ibig sabihin sa pag-aanalisang pang-astrology, sadyang compatible at tugma talaga kayo.

Numerology:

Ang birthday mong 25 at zodiac sign na Virgo ay nagsasabing ang lalaking nakatakda mong mapangasawa ay makikilala mo sa pamamagitan ng modernong kumunikasyon na nagtataglay ng birth date na 2, 11, o kaya’y 29, saktong katulad ng katulad ng lalaking ka-chatmate mo sa kasalukuyan.

Luscher Color Test:

Sa sandaling nabuo ang pormal ninyong relasyon ng ka-chatmate mo sa buwan ding ito ng Agosto, lagi kayong gumamit ng kulay na berde at pula, upang ang inyong relasyon ay lalo pang magtagal at habang buhay ng lumigaya.

Huling payo at paaalala:

Leni ayon sa iyong kapalaran, nakatakda na ang magaganap, kung saan pagsapiot na pagsapit ng ika-25 ng Agosto saktong kaarawan mo, magkaka-boyfriend ka na ng pormal at totohanan, hatid ng kasalukuyan mong ka-chatmate. At paglipas ng ilang pang mga buwan, sa 2018 sa buwan ng Abril o kaya’y Mayo, sa edad mong 24 pataas at 28 naman ang boyfriend mo, itatala ang isang simple pero masayang kasalang hahantong sa isang maligaya at pang habang buhay ng pagpapamilya.

