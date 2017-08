Maegan walang takot na dinamay si Digong sa away By Cristy Fermin Bandera

NAKATAGPO ng mga katapat sa bastusan ang starlet singer na si Maegan Aguilar. Kung kilalang-kilala siya sa pagiging lapastangan sa kanyang ama at maldita sa kanyang magdrasta ay dumidighay ngayon ang singer sa sangkatutak na upak na tinatanggap niya sa social media. Sukat ba naman kasing bastusin niya at tawaging magnanakaw ang isang taxi driver na nakaplano nang magsoli ng naiwanan niyang tasa at gitara sa sasakyan nito? Ipagsigawan ba naman niya sa kanyang FB account na hindi dapat pagkatiwalaan ang Nimble Taxi dahil hindi nagbabalik ng mga gamit ng kanilang mga pasahero, ano ang napala niya, di nakatikim siya ng banat mula sa mga netizens? At kayabang at kaangas ng babaeng ito sa pagdakdak na kung nagsumbong daw kay Raffy Tulfo ang taxi driver ay isusumbong niya naman ito pati ang palabang news anchor-komentaristang si Raffy Tulfo kay Presidente Rodrigo Duterte dahil BFF daw ito ng kanyang ama. Kumanta lang si Ka Freddie Aguilar sa kampanya ni Pangulong Digong, BFF na agad-agad, hindi ba puwedeng magkakilala lang sila? At ano naman kaya ang ilusyon ni starlet na singer, kukunsintihin ni Pangulong Digong ang pagiging burara niya? Nakakaloka ang babaeng ito. Pagkatapos niyang murahin-alipustahin nu’n ang kanyang mga kadugo ay ibang tao naman ang pinagtitripan niya ngayon.

Magsumbong na lang si Maegan Aguilar sa presidente ng homeowners association nila!

