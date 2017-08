Sikat na male celebrity, sexy star matagal nang may relasyon, parehong adik sa alak By Cristy Fermin Bandera

BAKIT kaya ayaw mamatay-matay ang kuwentong may relasyon ang isang sikat na aktor at ang isang sexy star? Kahit pa todo sa pagtanggi ang dalawa kapag natatanong sila ay patuloy pa rin ang pag-ikot ng balita na matagal nang sila. Mahilig makipaglaro sa pag-ibig ang babae. Liberated ito, ang aktor naman ay seryosong magmahal, kasal na nga lang ang kulang sa kanila ng kanyang dating girlfriend. Kuwento ng aming source na may alam tungkol sa relasyon ng dalawa, “Simple lang silang magdala kaya hindi mo talaga malalaman na sila na. Magaling silang magtago ng relasyon, lalo na ang guy, hindi mo siya mahuhuli dahil ang galing-galing niyang umiwas sa mga tanong. “Pero totoong sila, meron silang relasyon na kung ano ang lebel, e, silang dalawa lang ang nakaaalam. Basta, masaya sila kapag magkasama. Alam mong special sila sa isa’t isa,” simulang kuwento ng aming impormante. May isang bagay silang pinagkakasunduan. Pareho silang napapabalitang mahilig sa pagmamam. ‘Yun ang bonding moment nila. “Pero hindi sila nagpapakalat-kalat sa bar. ‘Yun ang reason kung bakit hindi masyadong alam ng marami na sila na. Meron silang lugar for that. “May sariling bar sa house niya ang guy, yayamanin din ang girl, kaya kumpleto ang mga brand ng alak sa bar niya sa unit niya. Pareho silang may private bar, kaya du’n sila nagkukonsiyerto sa pagmamam,” madiing komento ng aming source. Nakakaawa raw naman ang isang ex ng aktor na hanggang ngayo’y umaasang magiging sila pa rin ng kanyang dating boyfriend. Wala na raw talagang pag-asang magkabalikan pa ang dalawa. “Mismo! Nakakaawa naman ang girl na ‘yun na ginagawa na ang lahat-lahat para lang maging sila uli ng ex niya. Imposibleng mangyari ‘yun ngayon dahil nasa height pa ang relasyon ng actor at ng sexy actress,” pagkumpirma ng aming source. Malakas naman kayong umamoy, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kaya siguradong getlak n’yo na kung sinu-sino ang mga bumibida sa kuwentong ito. Baka tangayin kayo ng isang malaking ibon kapag hindi n’yo sila matumbok!

