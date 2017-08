Ang ka-chatmate na ba ang makakatuluyan?

Sulat mula kay Leni ng San Vicente, San Pedro, Laguna

Dear Sir Greenfield, Wala pa akong totoong boyfriend sa ngayon at ni minsan ay hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Recently, may nakilala akong lalaki at naging magka-chatmate. Hindi nagtagal ay kahit sa chat lang ay naging kami, pero hindi pa kami nagkikita ng personal. Sa darating na August 25 ay birthday ko ay balak naming magkita. Ang usapan namin ay dadalaw o pupunta siya sa bahay namin para pormal na makilala siya ng family ko. Ask ko lang sana kung matutuloy kaya ang plano namin at ang lalaki na kayang ito na kasalukuyan boyfriend ko na sa chat lang ay siya kayang magiging first boyfriend ko nang totohanan? August 25, 1993 ang birthday ko at May 11, 1990 naman ang birthday niya. Compatible ba kami? Kung sakaling maging boyfriend ko siya, siya na kaya ang makakatulyan ko? At kapag kami ang nagkatuluyan, magkakaroon kaya kami ng isang maunlad at maligayang pagpapamilya habang buhay?

Umaasa,

Leni ng San Pedro, Laguna

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Iisa lang naman ang malinaw at magandang Marriage Line (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad. Tanda na kung sino ang unang lalaking magiging seryoso at totohanang boyfriend mo ay sobrang laki ng posibilidad na sa bandang huli ay siya na ring ang makakatuluyan mo.

Cartomancy:

Three of Hearts, Eight of Hearts at Nine of Hearts ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing isang mabilis na kaganapan ang mangyayari sa buwan ng Agosto kung saan, ang inyong relasyon na nagsimula sa chatmate ay nakatakdang maging pormal na ugnayan, hanggang sa tuluyan na ring mauwi sa isang masaya at panghabangbuhay na pag-iibigan.

Itutuloy…

