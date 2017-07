Magaling na aktor mahilig mag-emote sa ilalim ng hagdan By Cristy Fermin Bandera

TAWA nang tawa ang aming source sa kuwentong nakarating sa kanya tungkol sa isang kilalang male personality na may sariling mundo. Galing siya sa pamilya ng mga artista. Maganda namang makisama ang aktor pero may mga pagkakataong gusto lang niyang mapag-isa. Humihiwalay siya sa kanyang mga kasamahan dahil hinahanap daw ng aktor ang kanyang sarili. Kuwento ng aming source, “Kunwari, lunch time na. Magkakasabay na kumakain ang lahat ng mga artista dahil ‘yun ang bonding time nila. ‘Yun ang chance para sila magkakuwentuhan sa isang long table. “Masasaya sila, nagso-sorry ang mga kontrabida sa mga sinasaktan nilang bida sa palabas, okey lang naman ‘yun sa mga bumibida dahil trabaho lang naman ang ginagawa nila. “Pero kapansin-pansin na wala sa long table ang isang kasamahan nilang artista, nag-aalala ang lahat na baka magutom siya, pinadadalhan nila ng food ang co-actor nila para makakain. “Pero sabi ng mga utility ay meron na siyang pagkain, nagpakuha na siya sa PA niya, kaya lang, ayaw niyang sumabay kumain dahil meron siyang inaasikasong importante. “Hulaan n’yo kung nasaan ang male personality habang nakahiwalay sa kanyang mga co-actors? Nasa ilalim lang siya ng hagdan ng house na ginagamit nila sa taping. Tahimik lang siyang nandu’n! “Nagpakuha lang siya ng pagkain sa PA niya, tapos, du’n na siya kumakain sa ilalim ng hagdan. Hinahanap daw kasi niya ang kanyang sarili, nagme-meditate siya,” kuwento ng namamangha naming impormante. Palagi palang ganu’n ang male personality. Kahit ang mga katrabaho niya sa ibang istasyon ay ganu’n din ang kuwento. Humihiwalay siya sa karamihan para makita ang kanyang sarili. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo siya. Hindi n’yo na kailangan pang sumisid sa ilalim ng dagat para malaman n’yo lang kung sino ang aktor na ito,” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.