Angel Best Supporting Actress sa 57th Asia-Pacific Film Festival By Ervin Santiago Bandera

Siguradong tuwang-tuwa rin ngayon si Angel Locsin matapos magwagi sa isang international filmfest. Nanalo ang dalaga bilang Best Supporting Actress sa katatapos lang na 57th Asia-Pacific Film Festival na ginanap sa Phnom Pehn, Cambodia. Ito’y para sa pelikulang “Everything About Her,” kung saan nakasama niya sina Vilma Santos at Xian Lim. Hindi nakapunta si Angel sa nasabing awards night kaya ang tumanggap sa kanyang tropeo ay si direk Will Fredo. Si Angel din ang nanalong Best Supporting Actress sa katatapos lang na The Eddys Awards ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd). q q q Nagwagi bilang Best TV Network ang ABS-CBN at umani pa ang Kapamilya network ng 20 tropeo para sa news at entertainment programs, journalists, at stars nito sa 2nd Golden Laurel: LPU Batangas Media Awards. Nanguna sa mga nagwagi ang TV Patrol na pinarangalang bilang Best News Program, habang tinanghal namang Best Male News Anchor at Best Female News Anchor sina Noli de Castro at Bernadette Sembrano. Kinilala namang Best Primetime Series ang FPJ’s Ang Probinsyano na patuloy na namamayagpag sa primetime, habang ang lead star nito na si Coco Martin ang nagwagi bilang Best TV Actor. Most Influential Social Media Personality naman si Liza Soberano na nanalo rin na Most Popular Love Team kasama si Enrique Gil. Wagi rin si Bea Alonzo bilang Best TV Actress.

