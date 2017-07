2017 Miss Millenial PH ng Eat Bulaga malaking tulong sa turismo ng Pinas Ilang kandidata pasadong artista; palaban sumagot sa media Bandera

MAGAGANDA at matatalino ang mga napiling kandidata para sa Miss Millennial Philippines 2017 ng longest-running noontime show na Eat Bulaga. Umabot sa 38 local beauty title holders mula sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas ang maglalaban-laban para sa korona at titulo. Rumampa ang mga official candidates sa ginanap na press presentation last Saturday night hosted by Dabarkads Ruby Rodriguez and Luane Dy. Dito nga namin nakilala ang ilan sa kanila na pwedeng-pwede talagang maging artista. In fairness, halos lahat ng kandidata ay may bonggang educational background kaya naman ang gagaling nilang sumagot sa mga tanong ng press. Ang mas bongga pa sa personality/beauty pageant na ito, bibigyan ng chance ang bawat candidate na ibandera ang ganda ng mga nire-represent nilang lugar. They will take Eat Bulaga Dabarkads to an exciting trip sa iba’t ibang tourist destinations sa Pilipinas. Siguradong magiging malaking tulong din sa industriya ng turismo ang Miss Millennial Philippines 2017 dahil makikita sa buong mundo kung gaano kaganda ang bawat siyudad at probinsya sa ating bansa. Sa Facebook page ng Eat Bulaga, mababasa ang mensaheng ito: “Makikita natin ang iba’t ibang ganda ng bawat probinsya sa Pilipinas! Ipapasyal tayo ng mga Miss Millennial Philippines! “Ipapaalala nila sa atin na anuman ang nangyayari sa ating paligid, minsan may mga naririnig tayong hindi magandang balita, MARAMI PA RING DAHILAN PARA MAS LALO PA NATING MAHALIN AT IPAGMALAKI ANG ATING BANSA!” q q q Ilan sa nakachika namin sa presscon ng Miss Millennial Philippines 2017 ay sina Miss Baguio Arianne Gallotan, Miss Guimaras Josephine Segovia, Miss Pampanga Jasmin Bungay at ang proud black beauty na sina Miss Mandaluyong Daniella Mariz Lamptey at Miss Antique Tarilaye John Beke. Si Miss Pampanga ang nagwaging Miss Millennial Philippines Facebook matapos makakuha ng 9,549 likes ang kanyang photo sa FB page ng Miss Millennial Philippines 2017. Na-shock nga raw siya nang i-announce sa 38th anniversary presentation ng EB ang kanyang pangalan dahil hindi niya ito in-expect. Nagbiruan naman sina Miss Mandaluyong at Miss Antique na sila’y twin sisters dahil aakalain mo ngang pareho silang mga Black American. Malaki naman ang pagkakahawig ni Miss Baguio kay Lotlot de Leon at masasabing artistahin talaga dahil sa kanyang classic beauty habang si Miss Guimaras naman ay hindi na rin bago sa mga beaucon dahil ilang beses na rin siyang rumampa sa mga beauty pageant. In fairness, all out ang support ng mga local government units sa pagsali ng kanilang respective candidates sa bagong segment na ito ng Eat Bulaga na hindi lang pagandahan ang magiging labanan kundi patalinuhan at galing sa pagpo-promote ng kanilang mga lugar. Ang magwawaging kandidata sa kauna-unahang Miss Millennial Philippines 2017 ng Eat Bulaga ay mananalo ng condominium unit, sasakyan at cash prize. Pero ito ang latest, gaano katotoo ang chika na isang kandidata raw ang posibleng ma-disqualify sa laban matapos magsagawa ng background check ang organizers ng contest? ‘Yan ang ating abangan!

