Horoscope, July 31, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Katapusan ngayon, pero para sa ‘yo ito ang simula. Sa pagbabagong diskarte sa aspetong pang-pinansiyal, kung uumpisahan mo nang mag-ipon ngayon matitiyak ang pag-unlad. Sa pag-ibig, bagong kasuyo na isinilang sa sign na Aries ang dapat. Mapalad ang 5, 8, 23, 26, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shanti-Beeja-Om.” Yellow at lilac ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Wag mag-alala ang lahat ng mga suliranin ay dagli ng lilipas. Sa pag-ibig mainit na romansa ang malalasap. Sa pinansyal, dagdag na kita ang makakamit. Mapalad ang 3, 12, 21, 33, 32 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ananda-Om.” Pink at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Wag masyadong magtiwala, may babala na maloloko ka na naman. Sa pinansyal at pag-ibig, isang Virgo ang makakatulong sa iyo upang lumigaya at umunlad. Mapalad ang 6, 9, 18, 22, 33, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jhana-Nama-Om.” Violet at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Panahon na upang iplano ang mga pangarap sa buhay sa tahimik at malayong lugar. Sa pagbalangkas ng layunin, isama ang matagal mo ng balak na magkaroon ng dream house. Sa edad mong 41 kusa na yang matutupad. Mapalad ang 5, 14, 23, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhuvina-Minna-Om.” Beige at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Simple lang ang sikreto ng pagyaman. Ipunin ng ipunin ang kinikitang pera, sa halip na lustayin sa walang kapararakang mga bagay. Para madali kang makaipon, ipatago sa kasuyong kuripot ang pera. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sarva-Dushta-Om.” Green at magenta ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)—Bigla ang dating ng suwerte! Sa araw na ito pera at masayang pag-ibig ang bubulaga at sosopresa sa iyo. Kapag hawak mo na ang tagumpay, laging magpasalamat kay Lord, upang hindi ka na hiwalayan ng magandang kapalaran. Mapalad ang 1, 10, 28, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yasoda-Om.” Yellow at red ang buenas

Virgo – (August 23 – September 22)— Sa pagpasok ng buwan ng Agosto, darating na ang suwerte mo sa pag-ibig at sa salapi. Kapag naging masagana ang buhay magtipid upang hindi mawaldas ang pinaghirapan. Mapalad ang 2, 14, 20, 29, 33, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yoti-Bhama-Om!” Gold at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Wag mangako kung hindi naman kayang tuparin! Sa pag-ibig at pinansyal, panatiliin ang pagpapakumbaba, upang mas madaling yumaman at lumigaya. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Bhakti-Yoga-Om.” Yellow at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Umiwas sa mga taong makuwento. May babala na muli ka na namang maloko. Sa pag-ibig, sundin ang mungkahi ng kasuyo upang maingatan ang kakaunti nyo na lang na savings. Mapalad ang 7, 16, 25, 29, 34, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Jhana-Om-Yama.” Beige at red ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Kaya mo namang paunlarin ang inyong buhay, bakit hindi mo pa simulan ngayon? Mula ngayon, puro pera ang isaisip, makikita mo paglipas ng 6 years, mayamang-mayamang ka na. Mapalad ang 8, 18, 24, 33, 39 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Harum-Harim-Aum.” Blue at purple ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Sa pamamagitan ng diplomasya lalong aa-ngat at lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipagrelasyon sa isang mabait at uto-utong Cancer. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nirayana-Om.” Yellow at red ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Panahon na upang magdidikit sa mga taong maraming salapi, kapag nagawa mo yan, darami rin ang iyong pera. Sa pag-ibig, wag kukuha ng kasuyo na may history ng broken relationship, magkakahiwalay din kayo. Mapalad ang 8, 17, 26, 34, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Veda-Rhata-Om.” Silver at maroon ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Kung magiging makasarili, hindi ka masyadong uunlad. Magbigay ng kaunting tulong sa mga charitable institution. Sa ganyang paraan makakaramdam ka ng kakaibang ligaya at mas madali kang yayaman. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Green at peach ang buenas.

