Hayden nag-sorry sa mga anak ni Vicki Belo

NAKORNER ng ilang entertainment media si Direk Quark Henares sa launching ng TBA Studios at announcement ng mga bago nilang project pati na rin ng partnership nila sa Globe Studios na ginanap sa Marquee Tent, Edsa Shangri-La.

Nagulat si direk Quark nang makita kami dahil kami ang nagparating sa kanya na ikinasal na ang mommy niyang si Dra. Vicki Belo kay Hayden Kho nitong Hunyo 23 sa pamamagitan ng civil rites at si Makati City Mayor Abby Binay ang nagkasal sa kanila.

Nagtampo si direk Quark sa nanay niya dahil wala raw itong sinabi sa kanya pati na rin sa kapatid niyang si Cristalle Henares-Pitt.

Kaya nagparinig sa Facebook niya ang direktor, “Dear people with children: If you ever get married again be sure to give the kids a heads up, lest they find out via reporters calling them in the middle of the night.”

Kumusta na silang mag-ina? “Okay na, nag-sorry rin noong umuwi ako,” natawang sagot ni direk Quark.

Bakit nga ba wala silang alam na magkapatid sa naganap na kasalan? “Hindi big thing ‘yun. Apparently, eto pala yun kasi kailangan lang ng French Embassy na magpapakasal naman talaga sila, di ba?

“So, parang hindi siya big thing. Kaya kung makikita mo, parang apat lang sila, di ba? So, parang na-guilty na rin siya na hindi niya ako nasabihan. So, all is good in the world,” kuwento ng nag-iisang anak na lalaki ni Dra. Vicki.

Ano naman ang sabi ni Hayden? “Sabi lang, ‘sorry ha.’ So okay na, alam n’yo naman ako guys, easy going.”

Ano naman ang magiging papel niya sa church wedding ng ina at ni Hayden sa Paris ngayong Setyembre?

Tumatawang sagot ni direk Quark, “A, surprise! Best man, I believe. I don’t know anong tawag doon sa maghahatid. Yes, I’m gonna walk my mom sa aisle. Si Cristalle, I’m not sure, actually. She might host,” say ng dierktor.

Ang wedding coordinator daw nina Cristalle at asawang si Justine Pitt ang nag-aasikaso rin sa kasal nina Dra. Vicki at Hayden.

Sabi ni direk Quark, “They (wedding cooridinator team) went to Paris two weeks ago to check out the place and everything. It’s exciting.”

q q q

Tungkol naman sa relasyon nila ni Hayden, “Okay naman chills, alam mo naman bros (brother),” tumatawa niyang sagot.

Natanong din namin kung natuloy na ang “pirmahan” na ang ibig naming sabihin ay ang pre-nuptial agreement ng kanyang mommy at ni Hayden base na rin sa gustong mangyari ng mga anak ng una bago ito ikasal uli.

“I think so, Actually, I don’t know,” sagot sa amin ng director.

Kailan naman magpapakasal si direk Quark? “Oo nga, eh. Malapit na ‘yan,” tumatawang sagot niya sa amin.

Anong malapit na? “Siyempre hindi ko sasabihin ang mga plans ko. May girlfriend naman ako, one year na,” sabi ulit ni direk Quark.

Sundot naming tanong. “siya pa rin ba ang girlfriend mo?” “Oo siya pa rin, actually more than a year, kasi nu’ng magkita tayo sa ‘My Candidate’ presscon, siya (GF) na, eh,” seryosong sagot niya sa amin.

Muli niyang sinabi sa amin na sigurado na siya na ang present girlfriend niya ngayon ang makakatuluyan niya, “Parang sure na ako, eh.”

Samantala, excited si direk Quark sa partnership ng Globe Studios at TBA Studios dahil marami silang projects na ipo-produce, kabilang na ang historical drama na “Goyo” na pagbibidahan ni Paulo Avelino.

May entry din sa 2017 Metro Manila Film Festival ang TBA at Globe pero ayaw pang banggitin ni direk Quark kung ano ito, “Secret pa kasi hindi pa nasa-submit ‘yung script. We’re marketing ‘Birdshot’ for TBA and there’s another project na ia-announce.”