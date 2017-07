Tulfo pinagmumura ni Maegan, wala raw ‘balls’ By Alex Brosas Bandera

MAEGAN Aguilar was SEETHING with anger sa social media dahil nagpainterbyu ang taxi driver na sinasabing ninakawan siya ng guitar. Using Phoebe Dee account sa Facebook, nakakaloka ang post niya. Talagang puro mura ang inabot ng driver at maging si Raffy Tulfo ay hindi niya pinalagpas, pinagmumura rin niya ang radio anchor. Inakusahan niyang magnanakaw ang kawawang taxi driver. “MR. VINET ALFORQUE ng #fu**kcab na Nimble Taxi. Alam ko na lam mong magnanakaw ka talaga. At alam mo ikaw, hindi na dapat kita pag aaksayahan ng panahon. Hahayaan ko na lang dapat ang KARMA na sya ng babalikwas say o. “Pero since panay ang pa-interview mo sa GMA internet news at kanina naman kay Raffy Tulfeh…eh (P.I. MO) KAKASUHAN NA LANG KITA…MAGKITA NA LANG TAYONG MULI SA KORTE. “Wishing you a long rotten life MR. VINET ALFORQUE. ISA NA LANG AT PATI ADDRESS NYO IPO-POST KO NA DITO!!! DONE ME!” “Wag nyong ipanakot sa kin na tutulungan ng (PI) Raffy Tulfong walang bayag na yan. MGA LECHE KAYO!!! ISUSUMBONG KO KAYO KE DIGONG, BFF NG TATAY KO ANG MAY ARI SA INYO MGA TARANTADO KAYO AH!!!” Na-bash naman siya sa mga comment ng netizens. “Kung makapagmura itong hayop na to isip mo kanya ang mundo. me karma yan phoebe dee at meagan aguilar. wag mo ring ipanakot na kaibigan ng tatay mo si Pangulong Rodrigo Duterte, kung ganyan kasama ugali mo baka pati ikaw ipahiya ka publicly. Tandaan mo, nanghihiya yun, at walang kinikinlingan. NAPAKATAAS NG LIPAD NITONG HAYOP NA TO!” “Darating ang panahon Maegan na malalaos ka ren. Kamag anak nga hindi tinotolerate ni PDuterte eh ikaw pa na anak LANG ng sumoporta sa pagtakbo niya kaya naging kaibigan ppanigan? Mag isip ka baka ikaw na po isunod na matokhang.” “Grabe…pinagyayabang nya anak xa ni Freddie Aguilar… Friend nila c digong…alam maegan wag mo idamay tatay mo at ang president sa kagaspangan ng ugali mo. Napanuod q kahopn yung Aksyon. Grabe. Nagmamakaawa na sayo yung isang matandang babae… Hindi ka parin nahabag?”

