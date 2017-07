Bianca halos isumpa ng madlang pipol, epektib na kontrabida Bandera

HALOS isumpa na ng mga manonood pati ng mga netizens si Bianca King dahil sa pagganap niya bilang kontrabida sa afternoon serye ng ABS-CBN na Pusong Ligaw. Paboritong pagtsismisan ngayon ng madlang pipol ang mga nakakalokang eksena sa Pusong Ligaw, lalo na ang mga confrontation scene nina Bianca King at Beauty Gonzales bilang sina Marga at Tessa. In fact, nag-trending agad-agad ang sabunutan at sapakan ng dalawa sa nakaraang episode ng serye sa ginanap na fashion show. Siyempre, tuwang-tuwa sina Beauty at Bianca sa mataas na rating ng Pusong Ligaw kaya kahit na mabibigat ang mga eksena nila ngayon ay okay lang sa kanila dahil sa magagandang feedback mula sa viewers. Sa halip na mabwisit sa kanyang bashers, nagpapasalamat pa si Bianca sa mga nagagalit kay Marga dahil ibig sabihin effective ang kanyang pagkokontrabida. Sabi nga ni Bianca sa isang panayam, “I think ‘yung mga tao love at hate nila si Marga. Love kasi gusto nila ‘yung portrayal pero hate kasi ako ‘yung medyo troubled character. Tsaka ang sarap laruin ng character niya lalo na pag nagpapaawa na siya sa press.” Winner na winner ang mga emote ni Marga nu’ng magpa-interview siya sa media na akala mo’y aping-api. Bagay na bagay pala kay Bianca ang mga ganu’ng eksena kaya naman umani yun ng napakaraming likes and comments sa social media. At in fairness, wagi rin ang ating colleague na si Papa Ahwel Paz na gumaganap na entertainment reporter sa serye. Nakakatuwang makita ang isang tulad niya na nakikipagtalbugan ng akting sa magagaling na cast ng Pusong Ligaw. Sabi nga namin, mas damihan pa ang exposure ni Papa Ahwel sa serye dahil dumarami na rin ang fans niya. Ha-hahaha! Ayon pa kay Bianca, “Sobrang grateful ako sa pagpasok ko sa ABS-CBN. ‘Yung unang show ko ay ‘yung pagsasama naming lahat. It’s really not just the show itself but it’s the friendships that we built, we are all very close.” Tutukan ang mas marami pang pasabog sa Pusong Ligaw after It’s Showtime sa ABS-CBN. Kasama pa rin dito sina Raymond Bagatsing na kinaiinisan din ng mga manonood, Joem Bascon, Sofia Andres, Diego Loyzaga, Shalala at marami pang iba.

