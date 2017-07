Horoscope, July 30, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Tumatanda ka na, hindi mo ba napapansin? Paglaanan ng maraming pera ang iyong kinabukasan! Sa pag-ibig, ipalasap na ngayon sa kasuyo ang pinakamasarap na pagmamahal at romansa. Mapalad ang 3, 6, 18, 23, 33, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Om-Artam.” Green at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kahit anong pagsubok ang dumating hindi na mapipigil, ang tuloy-tuloy na pagyaman! Sa pag-ibig, panatiliin ang pakikipag-relasyon sa isang Sagittarius na topakin. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 29 at 37. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Purana-Padma-Om.” Violet at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansyal, tandaang hindi uubra ang bait, dahil ang pagiging mabait ay hindi nagpapayaman. Sa pag-ibig, isang tao lang ang dapat pakitaan ng tunay na kabaitan – ang kasuyong Virgo. Mapalad ang 6, 9, 16, 25, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Bhanah-Om-Dhosya.” Green at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Laging maglagay ng old silver coin sa bulsa o wallet. Ang talismang nabanggit ang hahatak ng mas maraming salapi at maligayang pag-ibig. Mapalad ang 5, 17, 23, 29, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ghoh-Phalah-Goh.” Bukod sa silver buenas din ang blue.

Cancer – (June 22- July 22) — Maraming suwerteng bagay ang matatanggap kung lagi kang lalabas ng bahay. Sa mga social gathering magkakamal ng maraming salapi. Sa pag-ibig, sa isang nilalang na lagi sa karsada, matatagpuan ang true love. Mapalad ang 1, 4, 9, 29, 38 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Apo-Roque-Apo-Roque.” Green at orange ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kahit may dumating na malaking halaga ng salapi, matuto pa ring magtipid upang may mahugot sa sandali ng kagipitan. Sa pag-ibig, paglaanan ng pera ang palahinging kasuyo. Mapalad ang 1, 10, 16, 33, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Bastan-Om.” Red at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ano ang halaga ng salapi kung nakuha naman sa masamang paraan? Sa pag-ibig, mag ingat may babala na dadayain ka rin ng iyong kasuyo. Mapalad ang 6, 18, 23, 27, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Gray at beige ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa malayong lugar, malaking halaga ng salapi ang kikitain! Tama ang mungkahi ng kasuyo, posible nga kayong makapag-abroad na dalawa, kung sisimulan na ang pag-aaplay sa ngayon. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yosoda-Om.” Magenta at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi tatanggi ang minamahal, sa anomang uri ng romansang ilalatag mo mamayang gabi. Sa pinansiyal, isang kadugo ang mag-aabot ng malaking halaga ng salapi. Mapalad ang 4, 19, 28, 35, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Om”. Yellow at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag mag bago ng pasya, sapagkat kung lagi kang nagbabago ng isip sa bandang huli, wala ng maniniwala sa iyo. Sa pag-ibig, kung talagang mahal mo ang kasuyo, susundin mo ang kanyang gusto upang kapwa kayo lumigaya. Mapalad ang 3, 15, 25, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Phat-Shanti-Om”. Pink at purple ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Huwag titigil hangga’t hindi yumaman! Sa pag-ibig, hindi dapat i-priority ang emosyon, ang mas mahalaga kung paano magkakamal ng limpak-limpak na salapi! Mapalad ang 8, 15, 24, 28, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Aumtan-Om.” Yellow at violet ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa sandaling pinag-isipang mabuti kung paano yayaman, simpleng-simpleng magagawa mo ito. Sa pag-ibig, habang nararahuyo sa pagmamahal, dapat ding isipin ang kinabukasan. Mapalad ang 4, 13, 12, 21, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Vai-Kuntha-Vai-Nava-Om.” Red at blue ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Tapusing mabilis ang anomang ginagawa upang magkaroon ng “free time” sa mga gawaing magdadagdag ng kita. Sa pag-ibig, wag hawahan ng katamaran ang kasuyo, panahon na upang pareho kayong magpakasipag upang yumaman. Mapalad ang 7, 14, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Arjuna-Om-Govinda.” White at lilac ang buenas.

