Matutuloy na ba sa pagbabarko? (2)

Sulat mula kay Glen ng Coog, Mandug, Davao City

Problema:

1. Dati po akong nasampa sa barko bilang seaman, kaya lang local shipping company lang kaya bale inter-island lang ang napasukan ko at dahil maliit ang suweldo bumaba na ako at hindi na sumampang muli. Mula noong ay hindi na ako nakasampa uli pero marami akong inaplayan at nagpabalik-balik ako ka-aaplay kaya naubos na ang ipon ko. Sa ngayon may aplay pa rin ako pero sa abroad na o sa ibang bansa, kaya nais kong malaman kung matutuloy na kaya ako?

2. Balak ko kasi magbarko ng mag-barko para makaipon ako ng maraming pera at kapag marami na akong ipon balak kong mag-asawa na at magnegosyo? Matutupad kaya ang pangarap kong ito at sa taon kayang ito makapagba-barko na kaya ako?

3. Pangarap ko rin po kasing yumaman. At kung yayaman ako kailan kaya ito magaganap? April 2, 1988 ang birthday ko.

Umaasa,

Glen ng Davao City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Aries (Illustration 2.) ay nag nagsasabing sa tulong ng isang kaibigang Sagittarius o kaya’y Leo, ikaw ay madaling makapagbabarko sa buwan ng Setyembre o kaya’y Oktubre, at ang taong tutulong sa iyo ay isang lalaking may bigote o kaya’y balbas sarado.

Numerology:

Ang birth date mong 2 ay nagsasabing kapag nakaipon ka na ng sapat na puhunan, mainam na negosyo sa iyo ang paghahayupan, ganon din ang lahat ng uri ng produkto na nakukuha sa tubigan at gayon din ang paghahalaman.

Luscher Color Test:

Mapalad ka sa kulay na pula, asul at berde. Lagi mong isuot at gamitin ang nasabing mga kulay upang magtuloy-tuloy ang dating ng suwerte at magandang kapalaran.

Graphology:

Masyadong maliit ang iyong lagda. Lakihan mo ang iyong sulat kamay at ang iyong pirma, upang lumaki din ang iyong mga pangarap at accomplishment sa buhay.

Huling payo at paalala:

Glen ayon sa iyong kapalaran sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Setyembre o kaya’y Oktubre, sa edad mong 29 mataas, magsisimula ka ng suwertehin sa buhay lalo na sa career at sa pag-aabroad. Sa sandaling nakapag-barko ka, tulad ng inaasahan, tuloy-tuloy ka ng makapagpapabalik-balik sa abroad, hanggang sa makaipon ng makaipon ng puhunan at sa sandaling may malaki ka ng puhunan masisimulan mo na ang mga negosyong noon mo pa binabalak hangggang sa tuloy-tuloy ka ng yumaman ng yumaman na magsisimulang maganap sa taong 2029 sa eda mong 41 pataas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.