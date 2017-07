Ruru Madrid laging hinihipuan sa mga mall show; dinilaan sa leeg ng matandang lalaki By Jun Nardo Bandera

NADADAKLOT madalas ang nota ni Ruru Madrid sa tuwing nagkakaroon siya ng mall show sa probinsiya. Ang ikinawiwindang niya, lalaki ang madalas na nanghihipo sa private part niya, huh! Feeling niya, mas madalas na lalaki ang gumagawa sa kanya ng ganoon dahil, “May diin! Puk!” Huling naranasan ni Ruru ang pananamantala sa kanya sa isang mall sa Laguna. Pero mas nabaliw siya sa nangyari sa kanya sa isang show sa Balayan, Batangas. “Pagbaba ko ng stage, may isang matanda. Akala ko lalaki. Simula dito sa leeg ko dinilaan niya hanggang noo! Hindi ko napigilan ang galit ko, Ginanu’n ko siya talaga sa leeg! Nabigla po ako. Matanda na po, puti ang buhok,” kuwento ni Ruru sa press bago siya isalang sa second anniversary ng Sunday PinaSaya. Naranasan din niya ‘yon sa isang show sa Bataan kahit na nga sundalo na ang nakabantay sa kanya sa stage. “Hindi napigilan ng mga tao na umakyat sa stage. Wala pang first part ng chorus, ginanu’n na naman ako! Sabi ko, ‘Wala namang santol dito eh. Ibinaba na lang ako sa stage,” saad pa niya. Siyempre naiinis din si Ruru kapag ganoon ang ginagawa sa kanya. “Nagpunta po ako doon para magpasaya sila and then, babastusin ka pala!” rason ng Kapuso actor na bahagi pa rin ng SPS second anniversary celebration.

