Ahron ipinakita ang kargada para asarin si Cacai Bautista

NAKAKATAWA ang isang Facebook friend ko – super-excited siyang ipinadala sa akin (private message) ang nude photo ni Ahron Villena na mukhang haggard.

Payat na payat ang mukha ni Ahron sa picture na iyon pero obvious namang siya talaga. Noon pa man ay balita na ang pagkadakila ni Ahron, even during the time pa ng “You’re The Man” na pa-contest noon ng noontime show ng ABS-CBN. Ha! Ha! Ha!

Siyempre, pasimple kong binuksan na may halong pagmamalinis ang sinend sa akin dahil excited din akong masilayan ang alindog ni Papa Ahron. Ha! Ha! Ha! And totoo nga, maganda ang kanyang merchandise – the long and winding road ang tawag ng isang baklita.

Kaya panalo talaga ang mga beking nagpiyesta sa kadakilaan ni Ahron. Ang balita siya ang mismong nag-post ng photo niya sa Instagram pero binura rin daw niya agad. Hindi lang natin alam kung ano ang purpose niya para i-post ang nude photo niya.

“Siyempre, para pasubalian ang claim ni Cacai (Bautista) na dyudingding siya. Kasi nga, balitang nag-i-enjoy na siya sa company ng mga mayayaman niyang gay friends. Ang tsismis nga dyowa raw niya yung isa roon. Di ba’t madalas siyang mag-travel lately?

“At sa bawat travel nila ay ang dami-dami nilang pics ng kaniyang buddy na pareho ang suot, pati tuwalyang gamit sa litrato ay pareho rin. Para silang couple. He! He! He!” ang mabilis na sagot ng baklitang friend namin.

Sa pagkakaalam ko lalaki talaga si Ahron and ano naman kung meron siyang gay lover. Kahit sinong bading naman ay hindi tatanggi sa kaguwapuhan ni Ahron, ‘no! Huwag na tayong magpakaipokrita – sexy naman talaga si Ahron, ah. Daks pa. Ha! Ha! Ha!

Kasi, dati ay meron kaming kilalang gay na talagang minahal ni Ahron, yung beking iyon ang tumustos sa pag-aaral niya. Pinatira siya sa isang condo at binayaran ang lahat ng gastusin niya sa kaniyang pag-aaral. In fairness naman daw kay Ahron, mabait na bata naman ito, very submissive and very loving. Iyon ang kuwentong nakarating sa akin kaya nababaitan ako sa batang ito.

Anyway, kung anuman ang plano ni Ahron sa buhay niya, let’s leave that to him. If he decides to date anyone he likes, paki naman natin. Ang mahalaga ay masaya siya sa ginagawa niya at wala siyang inaapakang tao. Basta ako, naka-save na sa account ko ang nude photo niya. Oks na ako roon.

q q q

Ibinalik sa Aug. 13 ang fundraising concert na “Awit Sa Marawi” ng AFP Singing Soldiers led by Lt. Mel Sorillano with guests Token Lizares, Malu Barry, Kiel Alo, Jonathan Badon and many others, na gaganapin sa AFP Theater produced by our dear friend Joel Cruz ng Aficionado Germany Perfume. Hindi na po Aug. 15 as earlier announced.

“Naka-P4.5 million na kaming nalikom for this benefit show. Marami nang matutulungang mga pamilya ng marami nating fallen soldiers at mga wounded ones dahil sa show na ito. Thank God at marami sa mga friends natin ang tumutulong. I can’t be happier,” ani kaibigang Joel Cruz.

Lahat ng artists na magpi-perform sa event na ito ay libre, walang bayad. Ito lamang ang nakikita nilang paraan para makatulong, ang pagbigay ng oras at awitin para sa ating mga sundalong patuloy pa ring nakikipagbakbakan sa Marawi City.

Dasal lang namin ay matapos na ang gulo roon para makapamuhay na nang matiwasay ang mga taga-Mindanao. Malay mo, with this, it may just open an opportunity para makapag-peace talk with them. Sana makapag-ayos ang bawat panig. God willing.