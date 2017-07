Promise ni Awra sa ama: May regalo ako sa kanya pag nakatapos na siya ng pag-aaral! Bandera

TINUTUKAN ng mas maraming manonood sa buong bansa ang pag-uumpisa ng kuwento ng kabayanihan ni Ving (Awra Briguela) sa Wansapanataym Presents: Amazing Ving, kaya naman nanguna ito sa national TV rating last Sunday (July 23). Naging mainit ang pagtanggap ng madlang pipol sa unang pinagbibidahang serye ng breakout child star matapos magkamit ang unang episode nito ng national TV rating na 28.8%, ayon sa datos ng Kantar Media. Naging usap-usapan din ito sa social media matapos umani ng libo-libong tweets ang official hashtag ng palabas na #WansaAmazingVing. Nakilala na ng mga manonood ang batang si Ving at natunghayan ang kanyang kabutihan sa pagpapakita niya ng kagandahang asal at pagtulong sa kapwa. Ngunit agad siyang humarap sa pagsubok nang patayin ni Reptilya (Bianca Manalo) ang kanyang inang si Soffy (Carmi Martin) habang patungo sila sa isang outreach program. Muntik na rin malagay sa panganib ang kanyang buhay pero sa tulong ni Super Bing (Ellen Adarna), naligtas si Ving mula sa kapahamakan. At ngayong nagkrus na ang landas nina Ving at ni Super Bing, mas nalalapit na ang oras ng kanyang pagiging ganap na tagapagligtas dahil mangyayari na ang matinding labanan sa pagitan nina Super Bing at Reptilya na mag-uudyok sa superhero na ipagkaloob ang mahiwagang bato sa binatilyo. Ano nga kaya ang mangyayari ngayong wala na sa piling ni Ving ang kanyang ina? Makayanan naman kaya ni Ving na matalo si Reptilya? Ano pa kayang pagsubok ang kanyang haharapin bilang si Super Ving? Kasama rin sa cast sina Kisses Delavin, Marco Gallo, AC Bonifacio at Ria Atayde, sa direksyon ni Alan Chanliongco. Ang Amazing Ving ay napapanood tuwing Linggo after The Voice Teens sa ABS-CBN at sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167). Samantala, maraming pumuri kay Awra dahil sa pagmamahal niya sa pamilya, lalo na sa kanyang tatay. Maraming viewers ang lumuha nang mag-guest ang ama niya sa Magandang Buhay kamakailan. Promise pa ni Awra sa ama, kapag natapos na nito ang kanyang pag-aaral ay may bonggang regalo siya para rito.

