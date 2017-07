Tisay na young actress adik sa sex

MAG-blind item nga muna tayo today. Di ko lang kasi mapigil dahil sobrang nakakaloka ang isang young female star na ito na member ng isang girl group dahil kung anong virginal at angelic ang face niya ay siya namang ubod ng kakatihan nito sa totoong buhay.

Ang nakakaloka ay palagi niyang kasama sa mga lakad niya ang kanyang ina pero paano niyang nalulusutan ito kapag siya’y natutulog sa bahay ng boyfriend niyang guwapong bagets actor? Ibig sabihin, pinapayagan siya ng nanay niyang matulog sa bahay ng lalaki?

One time ay may sponsor daw ang batang ito, isang mayamang parokyano na alam naman nilang di naman manyakis at tumutulong lang. Nagparating kasi sila ng mensahe through a “booking agent” na need nila ng P50,000 that day at nang pinapunta sila ng old parokyano sa place niya ay biglang nag-change mind ang mag-ina. Iyon pala ay merong pinuntahang isa pang mayamang DOM dahil mas malaki ang ibibigay sa kanila.

Hindi man lang sila nagkontra-abiso du’n sa mayamang matanda, pinaghintay nila ito sa wala. Sa galit ng mayamang parokyano nilang iyon, di na sila in-entertain kahit anong pasabi nila through their booking agent.

Anyway, talagang super-kati raw si girlita dahil kahit pagod na pagod sa gym ang young actor na halos ka-live in na niya ay di niya pinagpapahinga. Hada kung hada, parang gutom na gutom sa laman. Very unlikely of a very beautiful girl dahil wala sa character niya ang pagiging nympha. Yung lalaki ay anak ng isang sikat na singer-dancer. Yung girl naman ay mestiza talaga.