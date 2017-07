Horoscope, July 29, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kung patuloy kang tutulog-tulog, matutulog din ang magandang kapalaran. Pasiglahin ang iyong pakiramdam. Bukas ng umaga, gumising ng mga 4:00 o kaya’y 5:30 upang marami kang magawa. Mapalad ang 7, 19, 28, 32, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” White at yellow ay buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Kapag alam mo ng mali hindi mo na dapat gawin. Wag mahirati sa pangungutang na may malaking tubo. Sa pag-ibig, wag na uling lolokohin pa ang kasuyo, baka siya mapuno, tuluyan ka na nyang iwanan. Mapalad ang 3, 6, 18, 22, 31, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om.” Magenta at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Kung gusto mong yumaman, okey lang kung medyo chubby. Karamihan sa mga yumayaman ay nagiging mataba, lalo na kung siya ay isang Taurus. Sa romansa, mas masarap kayakap ang bilugan kaysa sa patpatin. Mapalad ang 6, 9, 24, 33, 42, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaan-Nama-Om.” Violet at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Bukod sa kasuutang kulay puti, ang mga Gemini ay sinusuwerte sa alahas na silver. Yan ang lagi mong isuot upang madagdagan ang salapi at higit na mas maging masarap ang romansa. Mapalad ang 5, 8, 17, 26, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agara-Yara-Om.” Bukod sa white, ang blue ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Wag malungkot, panahon na upang mag-saya! Bilangin ang mga blessings na dumarating sa iyong buhay, kaysa kung ano-anong negatibong bagay ang iniisip. Mapalad ang 2, 7, 15, 33, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Anilam-Aum-Bastan.” Green at violet ang buenas.

Leo (July 23 – August 22)—Hindi ka naman dapat umimbento ng kuwento para maniwala sila sa iyo. Ang kasabihang “Be yourself” ay sapat na upang umunlad at lumigaya. Sa pag-ibig, magpakatotoong lagi sa minamahal. Mapalad ang 4, 13, 22, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jhana-Om-Nama.” Gold at silver ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)—Unahing tapusin ang mahalaga, upang hindi masira ang schedule. Ang pinaka-mahalaga sa lahat ay ang tungkol sa pera at pamilya. Mag-concentrate sa dalawang bagay na nabanggit upang umunlad at lumigaya. Mapalad ang 5, 16, 25, 34, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Blue at pink ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng salapi! Ang tapat at wagas na relasyon ay walang katumbas na halaga – mahalin ng lubos ang kasuyong Aquarius, dahil pinagtitiyagaan ka nya kahit na ganyan ka! Mapalad ang 1, 4, 25, 34, 43, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Gopalago.” Red at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Alam mo bang higit na sinusuwerte ang isang Scorpio kung mahaba ang buhok? Kung ikaw naman ay isang lalaki, magpatubo ng bigote o kaya’y balbas. Mapalad ang 9, 18, 27, 36, 45, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Name-Om.” Magenta at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)— May mangungutang na naman, ipaliwanag na wala siyang maaasahan, dahil tulad niya baon ka rin sa utang. Mag-ipon upang kapag dumating ang kagipitan, may madudukot ka! Impluwensyahan din ang kasuyo na mag-tipid. Mapalad ang 2, 8, 19, 28, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nameh Om.” Red at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Tandaang kahit ano ang mangyari sa bandang huli ang tama pa rin ang mananaig. Sa pinanasyal at pag-ibig, laging lumagay sa matuwid na pamumuhay upang hindi mapahamak. Mapalad ang 7, 18, 25, 34, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sarva-Om.” Maroon at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Simple lang ang pormula upang lumigaya! Sundin ang tinitibok ng puso, sa ganyang paraan sa pag-ibig at salapi magtatagumpay ka. Mapalad ang 3, 16, 25, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Yellow at lavender ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Wag bumigay sa mga problema. Isipin mo laging: “May bukas pa!” Sa pag-ibig, ano ang malay mo pag-gising mo bukas ng umaga, mag text na siya sa iyo. Sa pinansyal, ano malay mo sa katataya sa lotto bigla kang masakapol g jackpot! Tandaang habang may buhay may pag-asa. Mapalad ang 7, 9, 12, 29, 33, at 45. Mahawiga mong mantra: “Aum-Namo-Om.” Red at blue ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.