Marian umamin na: Kapag umuuwi ako sa bahay galing trabaho, umiiyak ako! By Jun Nardo Bandera

ACHIEVED na achieved ni Marian Rivera ang kanyang 19 inches na waistline, huh! Maliit na nga ang baywang, waley pa siyang tiyan! Nais kasi ni Yan Yan na magsilbing inspirasyon sa mga bagong ina na takot magbago ng hitsura at korte ng katawan kapag naging nanay na. Dahil nga sa confidence na taglay niya mula noong dalaga pa hanggang sa mag-asawa na, perfect endorser ang taguri sa kanya ng Vida na may produktong Snow Crystal White Tomato sa launching niya last Thursday sa New World Hotel. “Mahalaga ang confidence sa isang tao. Lalo na ngayon, kailangan ng kumpiyansa sa sarili mo. Kahit anong uri ng trabaho ang pasukin mo, kung wala kang confidence, kung wala kang kumpiyansa, wala kang mararating talaga! “Pag meron ka nu’n, lahat posible. ‘Yan ang nangyari sa akin. Nagtiwala ako sa sarili ko, nagdasal ako, lahat ng taong nagmamahal sa akin na nasa likod ko, sinusuportahan ako. Kaya walang dahilan para hindi ko ma-achieve ang mga gusto ko sa buhay,” pahayag ni Marian. Maging teacher ang unang dream ni Yan Yan. Pero inagaw siya ng showbiz at hindi naman siya nagkamali ng desisyon. Tinapos nga lang muna niya ang pag-aaral bilang pagsunod sa mga magulang. “Lahat ng nangyari sa akin, naa-apply ko ‘yan ngayong may-asawa at anak na ako. Kaya naman kahit sino ang mag-day off na kasambahay sa bahay, kaya kong gawin lahat ‘yan,” diin niya. Kaya naman ‘yung role niyang teacher sa GMA series niyang Super Ma’am eh malapit na malapit sa puso niya. “Natutuwa ako kasi pangarap kong maging teacher. Sa soap ko teacher ako. Mahirap, may separation anxiety ako. Alam ng manager ko ‘yan. “Everytime na umuuwi ako, umiiyak ako. Nami-miss ko ‘yung anak ko. Kaya minsan pag may pagkakataon, isinasama ko siya. Nandiyan nga siya sa likod. Hinihintay ako! Ha! Ha! Ha!” bulalas niya.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.