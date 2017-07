Ai Ai, Gerald pumirma na ng pre-nuptial agreement By Cristy Fermin Bandera

SA December 12 na magpapakasal sina Gerald Sibayan at Ai Ai delas Alas. Plantsado na ang lahat. Nakapamanhikan na ang mga magulang ng binata sa bahay ng Comedy Concert Queen at nagkapirmahan na sila para sa isang pre-nuptial agreement. Limang buwan pa mula ngayon ang kanilang pagpapakasal pero aligaga na ang dalawa. Palibhasa’y malaki ang agwat ng kanilang edad ay mukhang si Gerald pa ang ninenerbiyos sa gaganaping kasalan. Good luck charm kung tawagin ni Ai Ai ang magaling na badminton coach dahil mula nang maging magkarelasyon sila, sa kabila ng pinagdaanan nilang mga negatibong komento sa social media dahil sa pagiging bata ng kanyang boyfriend, ay naging maaliwalas ang kanyang buhay at nakabawi siya sa kanyang career na akala niya’y dumating na sa katapusan. At talagang suwerte sa kanya ang binata dahil nu’ng nakaraang linggo lang ay pumirma uli siya ng exclusive contract sa GMA 7 na nangangahulugang sigurado na ang kanyang mga gagawing trabaho sa loob nang dalawang taon. Totoong-totoo na may karelasyong magaan dalhin. Kasundo agad ng mga anak ng komedyana si Gerald, lalo na si Sancho Vito, na halos kaedad lang nito. Kung abala si Ai Ai sa kanyang pag-aartista ay may trabaho rin si Gerald, marami itong estudyante sa badminton, bukod pa sa pagko-coach ng mga teams. Sabi nga ng Philippine Comedy Queen, “Ganu’n ang maganda, ‘yung pareho kayong abala, walang kung anu-anong pumapasok sa utak n’yo na nega.” Tama!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.