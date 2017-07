Ingliserang female star pinagod, ginutom ang staff ng salon, di rin nagbigay ng tip By Cristy Fermin Bandera

TUMAWAG ang isang kilalang female personality sa isang kilalang salon na ang pinakalinya ay pagpu-foot spa. Sobrang busy raw siya, home service ang kanyang gusto, nagkasundo sila ng kanyang kausap sa telepono. Dalawang tauhan ng salon ang nagsadya sa bahay ng babaeng personalidad. Isang magaling sa foot spa at ang assistant nito. Kuwento ng aming source, “Okay raw naman ang client nila, hindi naman mahirap kausap. May kalikutan lang daw habang ipinu-foot spa dahil ang dami-dami niyang kinakausap sa phone. “Dumudugo nga ang ilong ng dalawang tauhan ng spa, spokening bow-wow-wow kasi ang girl, talagang nosebleed sila sa straight English na pakikipag-usap ng kanilang client. “Pero nu’ng second time na tumawag ang girl sa salon, e, ayaw nang magpunta ng dalawang tauhan, nagtuturo na sila ng iba nilang kasamahan, ayaw na nilang bumalik para gawin ang female personality,” unang kuwento ng aming source. Ang dahilan, inabot nang siyam-siyam ang mga tauhan ng salon sa balaysung ng girl, pero kahit tubig man lang ay hindi sila inalok ng magaling na performer. “Tumawag siya uli, hinanap niya ang dalawang naunang gumawa sa kanya, senyas nang senyas ang dalawa na wala sila, absent kuno! Talagang ayaw na nilang gawin uli ang girl dahil nagkandaduling daw sila sa gutom nu’ng una nilang gawin ang idolo pa naman nila. “Nu’ng magbayad kuno ng service fee ang girl, e, saktung-sakto, walang kahit man lang baryang sobra bilang tip nila. Sakto lang. Wala talagang ibinigay na kahit pambili ng fishballs ang female performer. “Kumukuha siya ng ibang gagawa sa kanya, pero walang maibigay ang secretary ng spa, walang may gusto, dahil alam na ng lahat du’n ang sobrang kakuriputan ng girl! “Nakakaloka, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, sikat na sikat pa naman siya, ang galing-galing pa naman niyang kumanta at umarte. “Sabi ng mga taga-spa, e, magpunta na lang daw siya sa Saigon, du’n na lang daw siya magpakulkol ng magkabilang paa niya! Never na raw again!” humahalakhak na pagtatapos ng aming source .

