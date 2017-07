Horoscope, July 28, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Simulan ang araw sa pagsisimba, ngunit hindi dapat magpatangay sa kantiyaw ng mga kabarkada dahil sa bandang huli ay bulsa mo rin ang masasaktan. Sa piling ng isang Aries mas mainam i-celebrate ang iyong kaarawan. Mapalad ang 7, 19, 22, 28, 31, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Yellow at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag umasa sa pangako na hindi mo pa hawak! Sa pag-ibig, kung wala na talagang masandalan, ang kasuyong Sagittarius pa rin ang maaasahan! Mapalad ang 3, 6, 16, 25, 29 at 34. Mahiwaga mong mantra: “Om-Malka-Tetra.” Green at white ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Hindi pwede ang puwede na, kailangang ibigay mo ang the best. Hindi pwedeng kumikita lang, ang dapat magkaroon ng mas maraming ipong pera. Sa pag-ibig, hindi pwedeng kiss lang, kailangang mas may higit pa. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 36, ar 48. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salve-Me-Om.” Pink at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Tanggapin ang alok ng kasuyo na pamamasyal sa malayong lugar—minsan-minsan lang ‘yan, higit lalo kung siya naman ang taya. Sa pinansyal, tuloy ang dating ng maraming salapi. Mapalad ang 4, 14, 23, 32, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Namo-Om.” Violet at magenta ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Magtabi nang paunti-unti upang kapag may nangutang aymay maipahiram ka. Sa pag-ibig, wag gastos nang gastos, hayaan mong matutong bumunot ang kasuyong kuripot. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Yophiel-Om.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Lagi kang hahanapan ng tsimis ng mga kaibigan lapitin ka kasi ng intriga! Wag silang intindihin, ang mahalaga ay “marami kang pera, kahit na ang akala ng iba marami kang kapalpakan.” Sa pag-ibig, bastat kasama mo siya, okay lang ang lahat. Mapalad ang 1, 4, 13, 22, 31, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Taph-Harath-Om.” Orange at lilac ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi ka totoong matalino dahil kung matalino ka, dapat mayaman ka na ngayon! Kung ang pagiging maangas ay iko-convert sa pagkakaperahan, mas mabilis kang umunlad. Sa pag-ibig, gamitin ang kasuyo upang magkapera. Mapalad 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Malka-Tetra.” Blue at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi masarap ang buhay kung walang pag-ibig. Upang kumita ng malaking halaga, kailangang lagi kang in-love. Mamayang gabi, ulit-uliting ibulong sa kasuyo ang salitang “ I Love You.” Mapalad ang 5, 13, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om-Mandala.” Silver at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansyal, isang produkto lang ang dapat. Sa pag-ibig, tama ang ginagawa mo, mag-concentrate sa kasuyong Cancer, sa kanya ka liligaya. Mapalad ang 1, 11, 29, 34, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Om-Ophiel.” Purple at magenta ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag masyadong magpa-sexy, dati ka nang maganda! Tandaang higit na mas maligaya at hinahangaan ang isang taong simple lang, pero rock! Mapalad ang 3, 15, 24, 32, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agara-Om”. Pink at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Akala mo ba’y masaya ka ngayon, komo’t marami kang pera? Aanhin mo ang salapi kung wala namang tunay at wagas na pag-ibig na dumarating? Matutong magmahal nang tunay hindi iyong puro pagkakaperahan na lang ang lagi mong iniintindi. Mapalad ang 4, 15, 23, 43, 47 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kali-Guya-Om.” Beige at red ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Unti-unting matutupad ang mga pangarap, ngunit maraming kumplikadong bagay ang magaganap. Hindi dapat ubusin ang araw sa labis na pagsasaya, maglaan ng oras sa meditation. Mapalad ang 1, 10, 28, 30, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Purple at blue ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ang pagmamadali ang susi ng tagumpay. Kung pagpapayaman ang layunin, bilisan mo, ngayon mo na gawin. Sa pag-ibig, kapag may dumating na relasyon – sunggab agad! Mapalad ang 5, 14, 23, 34, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mandala-Om-Ketum.” Blue at green ang buenas.

