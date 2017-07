Bansuting male personality maangas, seloso, makasarili

MAY bagyo ngayon. Kalat-kalat ang pag-ulan. Malakas ang hangin. Kakambal ng pag-ulan ang matinding traffic sa lahat ng mga abalang kalye lalo na sa EDSA. Dati nang “traffic capital of the world” ang tawag sa ating bansa, pero kapag may masamang panahon, mas matindi ang pag-usad-pagong ng mga sasakyan. Maraming umaangal sa ganitong sitwasyon, pero mismong naging girlfriend ng isang hunk actor ang nagkukuwento na ganito ang gustung-gustong klima ng kanyang ex, dahil sa napakababaw na dahilan. Kuwento ng aming source, “Natural, dahil matagal din silang naging magkarelasyon, e, alam na alam na ng girl ang likaw ng bituka ng ex niyang hunk actor, di ba? “Alam n’yo bang gustung-gusto pala ng lalaking ‘yun kapag bumabagyo-umuulan? ‘Yun ang pinakagusto niyang panahon hindi dahil sa naiinis siya kapag maalinsangan. ‘‘Yun ang gusto niya para maisuot niya ang magagara niyang jacket, ‘yun lang ang reason, wala nang iba. Type na type niya kapag malamig ang panahon para naididispley niya ang mga branded niyang jacket, sa totoo lang,” tawa nang tawang kuwento ng aming impormante. Madalas ikuwento ‘yun ng ex ng hunk actor, talagang ipinagmamayabang niya ang mga branded niyang jacket, ibang klase rin naman ang kayabangan ng aktor na ito. “Talagang may kaangasan siya, sa kabansutan niyang ‘yun, e, nuno siya ng kayabangan. Ang feeling kasi niya, e, regalo siya ng langit para sa mga kababaihan. “Bahagya na siyang umangat sa lupa, pero ang kaangasan niya, e, lampas pa sa langit. Isa ‘yun sa mga dahilan kung bakit sila nag-break ng young actress, hindi na kinaya ng girl ang kayabangan niya. “At sobrang higpit pala niya sa girl, ayaw niyang lumalabas ang ex niya with her friends, inis na inis ang babae sa kanya dahil ang tingin ng BF niya sa mga kaibigan niya, e, bad influence. “Seloso at possessive siya, pero hindi rin naman niya binibigyan ng attention ang girlfriend niya dahil puro pangsariling kapakanan lang ang alam niya. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, maigsi lang ang name niya, kasingliit lang niya, sa totoo lang!” pagtatapos ng aming source.

