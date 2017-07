‘Isang malaking krimen ba kung totoong nagkaanak nga si Alden sa pagkabinata?’ By Cristy Fermin Bandera

NAKAKALOKA ang mga kuwentong lumalabas ngayon tungkol kay Alden Richards. Ipinipilit ng isang grupo na meron na raw siyang anak. Ipinakikilala raw niyang bunsong kapatid ang batang babae pero ang totoo ay sarili niyang anak ‘yun. At may nabuo na silang senaryo para ipilit na tatay na ang Pambansang Bae. Hindi raw nagpapakatotoo si Alden sa kanyang sarili lalo na sa publiko. Pero isang malaking krimen bang maituturing kung totoo ngang may anak na si Alden? Ano naman ang masama kung tatay na nga siya? At ano rin ang palso kung sakaling hindi pa inilalantad ngayon ni Alden ang pagkakakilanlan sa bata kung totoo ngang anak niya ito? Sakyan natin ang kuwentong may anak na nga si Alden. Sabihin na nating anak nga niya ang ipinakikilala niyang bunsong kapatid na sila ng kanyang pamilya ang kumukupkop. Siguro’y may matinding dahilan kung bakit hindi pa niya binubuksan ang paksa tungkol sa bata. Maaaring may malalim na dahilan ‘yun kung totoo nga. Sapat na sigurong tanggapin ng mga nagpipilit na kung anak nga niya ang bata ay nandiyan siya bilang isang responsableng ama. Hindi niya pinababayaan ang kanyang anak kung totoo ngang dugo ng kanyang dugo at laman ng kanyang laman ang bata. Maraming personalidad na nagkakaanak na nagpapabaya. Nananawagan pa ang ina ng bata para lang bigyan ng sustento at pagkalinga ang kanyang anak.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.