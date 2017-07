Horoscope, July 27, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Isipin muna ang kapakanan ng sariling pamilya bago maging mabait sa iba. Sa pinansyal, tuloy ang dating ng masaganang kapalaran, at hindi na ito mauubos pa, basta’t matuto ka lang mag mahal sa pera. Mapalad ang 3, 12, 27, 31, 37 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Gayatri-Om.” Green at peach ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Simulan na ang negosyong may kaugnayan sa tindahan. Sa pag-ibig, hanapin ang kasuyong may birth date na 5, 14 o kaya’y 23 – siya ang makatutulong sa iyo upang yumaman. Mapalad ang 8, 12, 15, 28, 33, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jaya-Dosya-Ritum-On.” Red at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Hangga’t hindi ka gumawa ng ka-immoralan patuloy na lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, may tuksong darating, iwasan mo siya, bago ka tuluyang mapahamak. Mapalad ang 6, 15, 27, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiri-Om.” Pink at beige ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Isang Sagittarius ang magdadala ng bagong pagkakakitaan. Sa pag-ibig, isang Libra ang kikiliti sa iyong damdamin, nakakikilig na relasyon ang mabubuo. Mapalad ang 5, 14, 15, 23, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aumr-Khangaya-Kapor-Om.” White at silver ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Muling patatagin ang gumegewang na relasyon. Balikan ang mga lugar na una nyong pinag-datetan. Minsan higit na mas mahalaga sa limpak-limpak na salapi ang isang wagas at matimyas na relasyon. Mapalad ang 5, 16, 25, 32, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Mira-Miraculum.” Old rose at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pag-ibig, mamayang gabi, uwian ang kasuyo ng pagkaing bilog, may sabaw at nagpapalakas ng tuhod. Sa pinansyal, habang namimigay, tuloy ang pasok ng maraming salapi. Mapalad ang 5, 17, 24, 31, 39 at 46. Mahiga mong mantra: “Aum-Raga-Kastha-Om.” Yellow at gray ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Bilis ang susi upang yumaman! Wag kukupad-kupad, upang hindi mapurnada ang anomang transaksyon. Sa pag-ibig, habang umuulan ngayon na ang panahon upang magparamdam sa minamahal. Mapalad ang 5, 17, 28, 34, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Yophiel-Om”. Lilac at gold ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Wag mag-hangad ng kung ano-anong bagay. Alalahaning mas masaya ang buhay ng simpleng pamilya, wag ng hangaring magpayaman ng ubod ng yaman. Sa pag-ibig, pagtiyagaan ang kasuyong Aquarius. Mapalad ang 6, 9, 18, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Om”. Green at maroon ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Mag-invest ng time sa mga bagay na hindi lumilipas – love at charity. Himukin ang kasuyo na magpayaman upang mas marami kayong matulungan. Mapalad ang 5, 7, 27, 36, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Om.” Gray at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kahit anong pilit ang gawin sa iyong aya ng isang kasama upang maglibang, wag kang sasama, tuturuan ka lang nyang mag-lustay ng salapi. Sa pag-ibig tuloy ang pakikipag-ulayaw sa isang Gemini. Mapalad ang 3, 13, 30, 33, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Malka-Tetra-Om.” Pink at beige ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Upang kumita ng malaking halaga maging sensitibo sa damdamin ng iba. Sa pag-ibig, mahuhumaling na naman ang puso mo sa maling nilalang. Ngayong panahon ng tag-ulan, mag-ingat at umiwas sa kaimmoralan. Mapalad ang 4, 8, 17, 25, 34, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatna-Mandala-Om”. Blue at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi dapat pang hinaan ng loob, basta’t magtiwala sa sarili kikita ka ng malaking halaga. Sa pag-ibig, may isang Libra na lihim na nagkaka-gusto sa iyo, sa sandaling siya ay nagpakilala, sunggaban mo agad – ka-compatible mo siya! Mapalad ang 4, 11, 28, 32, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ghaya-Tri-Aum.” Lilac at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa araw na ito magiging mabunga ang bawat pagkilos! Sa pinansyal, dagdag na salapi ang matatanggap. Sa pag-ibig, isang Scorpio ang kikiliti ng iyong imahinasyon hangang sa kusa ka na lang na bumigay. Mapalad ang 2, 16, 24, 31, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Kubera-Mayabeeja-Om”. Red at green ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.