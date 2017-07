Singer-actress walang takot magnakaw kahit nasa ibang bansa By Cristy Fermin Bandera

KILALANG-KILALA ng isang tropa ang kilatis ng isang singer-actress na nakasama nila sa ibang bansa para rumaket. Kumpirmado! Matingger-Z nga ang girl! Maigsian lang ang kanilang kontrata, pagkatapos nang tatlong buwan ay umuuwi-uwi rin sila, ilang taon nilang nakasama sa pagraket ang singer-actress. Dati nang kuwento ang bilis ng mga kamay ng singer-actress sa pang-uumit ng mga kagamitan nang hindi nararamdaman ng may-ari. Ang makapagpapatotoo nu’n ay ang mismong nakarelasyon niya na manghang-mangha sa madyikera niyang mga kamay. “Naku, naloka sa kanya ang boyfriend niya! Akala kasi nu’ng guy, e, nagbibiro lang ang girl sa mga pinagsasasabi niya na may magic ang mga kamay niya. “So, pinatunayan ‘yun ng girl. Pinatayo niya ang BF niya, ginetlak niya ang wallet sa bulsa ng lalaki, naloka ang mhin dahil ni hindi nga niya naramdaman na nakuha na pala ng girlfriend niya ang wallet niya!” pag-alala ng aming source. Sa bansang pinuntahan ng singer-actress ay ganu’n din pala ang kanyang ginagawa. Wala siyang takot na baka kapag nahuli siya ay puwede siyang maputulan ng mga daliri du’n. Patuloy ng aming impormante, “Magaling talaga siya! Kapag nagsi-shopping sila ng mga kababayan nating kasamahan niya sa bar, e, nakapag-uuwi siya ng mga kagamitang hindi niya naman binili. “Hindi rin ‘yun napansin ng mga sales ladies, napakabilis talaga ng mga kamay niya, sa totoo lang! Ang dami-dami niyang naiuuwing kung anik-anik na hindi niya naman binibili, punumpuno ang mga bagahe niya kapag pauwi na sila sa Pinas! “Kilalang-kilala siya ng mga kasamahan niya, ang tawag nga sa kanya ng mga ‘yun, e, the magician. Napakabilis talaga ng mga kamay niya, sa totoo lang. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ang name niya, e, hinugot sa isang international personality, ang apelyido niya naman, e, galing sa isang veteran actress, getlak n’yo na kung sino siya?” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.