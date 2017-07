AJ Muhlach ipinagmalaki ang sukat ng kargada; tumakbong hubo sa Maynila 'Double Barrel’' rekomendado kina Digong at Gen. Bato By Ervin Santiago Bandera

PALABAN sa pagsagot sa mga naughty questions ang bagitong action star na si AJ Muhlach sa nakaraang presscon ng Viva Films para sa latest movie nilang “Double Barrel: Sige Iputol Mo”. Game na game ring naghubad ang half-brother ni Aga Muhlach sa harap ng ilang miyembro ng entertainment media para ipakita ang kanyang abs na ilang buwan din daw niyang pinaghirapan para sa launching film niyang “Double Barrel” directed by Toto Natividad. Kasama ni AJ sa nasabing media conference ang leading lady niyang si Phoebe Walker na wala ring kiyeme sa pagpapaseksi. In fact, may pa-one piece swimsuit din ang dalaga sa ilalim ng denim jeans na humarap sa mga reporters. Kuwento ni AJ, kinailangan niyang karirin ang pagpapaganda ng katawan dahil nga ilo-launch na siya ng Viva Films bilang pinakabatang action star sa local showbiz ngayon. Bukod pa nga yan sa mga maseselang eksena na ginawa nila ni Phoebe sa pelikula kung saan kailangan nilang maghubo’t hubad. Siguradong maglalaway din ang mga beking fans ni AJ sa eksena sa “Double Barrel” kung saan pinatakbo siya ni direk Toto nang naka-underwear lang sa mga eskinita ng Maynila. Talagang umalug-alog daw ang batuta ng binata sa mga eksenang yun. Ayon kay AJ, super diet, extensive workout, at dancing ang ginawa ni AJ para ma-achieve ang delicious body niya ngayon talagang ibinandera niya sa “Double Barrel.” Dating mataba si AJ kaya may nagkomentong reporter na pag daw may katabaan ang isang lalaki ay maliit daw ang pagkalalaki, “‘Pag mataba? Mahaba ‘yung sa akin, hindi mataba, eh!” diretsong sagot ni AJ. “Kaya naman ‘tong sa akin. May panlaban naman,” game na game na hirit pa ng aktor. Dagdag pa niya, “Mas ganu’n (mahaba) siya, hindi siya ga-Ma-Ling (de lata). Tama lang, proportioned lang sa akin. Ha! Ha! Ha!” Samantala, umaasa sina AJ at Phoebe na maraming manonood na barako at mga beki sa “Double Barrel: Sige Iputok Mo” dahil after so many years nga ay muling gumawa ang Viva Films at si direk Toto ng isang napapanahong action film na tumatalakay sa kontrobersyal na extra judicial killing. Inirerekomenda rin daw nila ito lahat ng pamilyang Pinoy para mas maging bukas ang kanilang isipan tungkol sa EJK at sa drug problem sa Pinas. Ang tanong magustuhan din kaya ito ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni PNP Chief Gen. Bato? Showing na sa Aug. 9 nationwide ang “Double Barrel” at kasama rin dito sina Jeric Raval, Ali Khatibi at marami pang iba.

