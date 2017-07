Horoscope, July 25, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kailangang maisagawa mo ang iyong mga pinaplano. Sa ganyang paraan ka mas madaling yayaman at uunlad. Kumilos ka na ngayon. Sa pag-ibig, kikiligin ang kasuyo sa nakakikilitin mong romansa. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam”. Black at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Wag makisawsaw sa usapan na iba. Imbis na atupagin ang pakikipag-tsismisan, ang asikasuhin ay ang sariling pamilya at ang pagpapayaman. Mapalad ang 3, 18, 21, 27, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Nema-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Hanggat may panahon pa at maganda ang kinikita, mag-ipon na ngayon para sa future. Sa ganyang paraan, magkakaroon ng security at peace of mind ang buong pamilya. Mapalad ang 6, 12, 24, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Harem-Aum.” Red at white ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Tama ang iyong iniisip mag-iba ng kapaligiran upang mahiyang naman. Baguhin na rin ang style ng iyong buhok. Sa malawakang pagbabago, higit kang liligaya at uunlad. Mapalad ang 5, 18, 23, 28, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Arham-Nama-Jnana-Yoga.” Green at orange ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Magkakapera ka ng malaking halaga, basta’t lagi ka lang dumikit sa isang Taurus. Sa pag-ibig, bukod sa Taurus ka-compatible mo rin ang Capricorn at Scorpio. Mapalad ang 2, 11, 20, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Dosya- Minna-Galla-Om”. Green at peach ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)—Minsan dapat mo ring ikonsedera ang damdamin ng iba, hindi yong puro sarili mo lang ang iyong iniintindi. Kapag marunong kang mag-mahal ng kapwa, mas mabilis kang unnlad at sasagana. Mapalad ang 1, 13, 22, 31, 40 at 48, Mahiwaga mong mantra:“Om-Dhipana-Ghopalago.” Black at gold ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)—Pagtiyagaan ang kasuyong walang kuwenta, darating ang panahong magbabago din siya. Sa pinansyal, kailangang makaisip ka ng sariling pagkakaperahan, upang hindi ka laging naka-asa sa ibang tao. Mapalad ang 7, 14, 20, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sharin-Shara-Om.” Orange at beige ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Mali ang ginawa mong pagtanggi, paano kung ikaw naman ang mangailangan at pagkatapos ay tanggihan ka rin? Sa lahat ng panahon at pagkakataon panatiliing bukas ang palad upang lalo ka pang pagpalain ni Lord. Mapalad ang 3, 12, 28, 31, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Udatta-Savitra-Om.” Pink at gray ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Sa sandaling lumakas ang loob na magnegosyo na mga bagay na may kaugnayan sa butil at pagkain, magsisimula na ang pag-unlad at pagyaman. Sa pag-ibig, himukin ang kasuyong Cancer na tulungan ka sa pagpapayaman din. Mapalad ang 7, 14, 23, 26, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Shanti-Beeja-Om.” Lilac at maroon ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Simulan ng mangarap ngayon, tutal libre naman ang mangarap. Sa pagbalangkas ng pangarap, isa alang-alang ang pangarap mong dream house at ang pangarap mong nilalang na makakasama ng pang habang buhay, na isinilang sa buwan ng Mayo o kaya’y Hunyo. Mapalad ang 3, 18, 23, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Dhuvina-Minna-Om.” Beige at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Sa pag-ibig at pinansyal kumbinsehan ang kasuyo na mag-open kayo ng joint account sa isang kooperatiba upang mas madaling mapalago ang kabuhayan. Mapalad ang 8, 17, 26, 34, 41 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Om” Red at maroon ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Parating na ang suwerte, hindi mo ba nararamdaman? Ngumiti kang lagi at maging masaya, sa ganyang paraan, darami ang pera at mas madali kang liligaya. Sa pag-ibig sundin lagi ang tinitibok ng puso. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiva-Om-Durga!” Mapalad ang 4, 13, 19, 24, 34, at 41. Pink at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Negosyong may kaugnayan sa tubig at lusaw na kalakal ang magpapayaman sa iyo. Ipatupad mo na ngayon. Sa pag-ibig, kapag maunlad ka na at maramig pera, kusa mo na ring makakamit ang hinahanap mong ligaya. Mapalad ang 5, 16, 23, 34, 41 at 49. Mahiwag mong mantra: “Rama-Rama-Krishna-Krishna.” Red at blue ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.