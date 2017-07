‘Brillante Mendoza simpleng sumipsip kay Duterte!’

SA nakaraang 2nd SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginanap kahapon, pinakiusapan daw ni Sec. Martin Andanar si Direk Brillante Mendoza na siya uli ang magdirek pero baka raw mahal na itong maningil.

Sinagot daw ng direktor ang Kalihim na di lahat ng trabaho niya ay nagpapabayad siya – libre lang daw ang magiging serbisyo niya sa SONA.

“Alam naman ng buong bansa na dikit din kay PDutz itong si Direk Brillante kaya di kataka-takang di siya magpabayad. Subukan niyang maningil ng mahal sakaling nagpabayad siya at meron siyang paglalagyan, di ba? Kailangan kasi pasimple ang pagsipsip kay Duterte, malay mo, bukas-makalawa ay bigyan din siya ng posisyon sa pamahalaan.

“Baka puwedeng maging Secretary of State, di ba? Or something related to his line of work, kaya huwag na silang magbolahan ni Andanar na kesyo free ang service niya. Given na iyan,” talak ng nabuwisit sa kaechosan ng direktor.

Kung naaalala n’yo pa, sa unang SONA ni PDutz na idinirek ni Mendoza ay napakasama ng mga anggulo ng camera niya kay Pangulo. Feeling siguro ni Direk ay pelikula ang ginagawa niya, hindi naalagaan ang mga kamay at mukha ni PDutz. Hindi ko lang batid kung paano ang camera works niya yesterday kasi di maganda ang pakiramdam ko, I just played some games sa computer ko kaysa manood ng SONA.

Baka ma-stress lang ako at lalong lumala ang flu ko. Hayaan niyo and I will check on it. Pero sa anggulong di nagpabayad si Mendoza sa kanyang services kay PDutz ay may request din ako sa inyo – PAKIBABA NGA ANG KILAY KO FROM THE 5TH FLOOR. Ha! Ha! Ha!