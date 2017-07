Sikat na aktor sobrang higpit na bf, dyowang aktres bawal sa halikan at yakapan By Cristy Fermin Bandera



SOBRANG higpit pala ng isang pamosong aktor sa pakikipagrelasyon. Simple lang siyang tingnan, parang wala lang, pero masyado pala siyang konserbatibo. Maraming bawal sa kanyang girlfriend. Kaila-ngang siya ang palaging nasusunod. Seloso siya kahit pa nasa kanya na ang lahat ng dahilan para hindi na tumingin pa sa iba ang girlfriend niya. Kuwento ng aming source, “Naku, napakaseloso niya! Parang wala lang ‘yun sa itsura niya, pero ang mga nakarelasyon niya ang makapagsasabi kung gaano siya kaseloso! “Napaka-conservative niya, napakaluma ng pananaw niya, kaya kung minsan, e, nahihirapan na rin ang girlfriend niya dahil parang nakakulong siya sa poder ng BF niya. “E, artista rin nga naman siya, hindi maiiwasan ang mga eksenang medyo makakayakapan niya ang kaeksena niya, pero hindi puwede ‘yun sa boyfriend niya. “Pinagtatalunan nila ‘yun, hindi maintindihan ng guy na tulad niya, e, role lang naman ‘yun na ginagampanan nila. No way, highway! “Walang magawa ang girl kundi ang sundin na lang kung ano ang gusto ng boyfriend niya, nakikiusap na lang siya sa humahawak ng career niya na hindi niya magagawa ang ibang eksenang may yakapan at lambingan. “Pero hindi niya sinasabi ang totoo, hindi niya sinasabi sa production na ayaw na niya ng away, kaya umiiwas siya sa mga ganu’ng eksena. “Ganu’n ka-possessive ang BF niya. Puwede siyang makipaglampungan sa leading lady niya, pero ang girlfriend niya, e, hindi. Bawal ‘yun!” kuwento ng impormante. Pero panalo namang magmahal ang konserbatibong aktor, talagang inaanod sa sarap ng pagmamahal niya ang girl, bumabawi siya pagkatapos. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pangaralan n’yo ang pamosong aktor na ‘yan na mas masahol pa sa isang probinsiyano ang drama sa buhay, ha?” pagtatapos ng aming source.

