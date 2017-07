Sinibak na pulis, misis, 2 anak natagpuang patay sa Cebu Inquirer

MINASAKER umano ng isang pulis na sinibak sa serbisyo ang kanyang misis at dalawang anak bago nagpakamatay sa kanilang bahay sa Barangay Valladolid, Carcar City, sa katimugang Cebu kaninang umaga. Kinilala ang dating pulis na si Joel Lopez, na natagpuang patay malapit sa pintuan ng kanilang kuwarto na may tama ng bala sa kanyang bibig, ayon kay Barangay Captain Celso Apura sa isang panayam. Natagpuan naman ang katawan ng kanyang misis, na isang guro, ang kanilang dalawang anak, na isang dalagita at isang batang lalaki sa isang kama. Pawang may tama ng bala sa ulo ang mga biktima, ayon kay Apura. Dating nakatalaga si Lopez sa Lapu-Lapu City Police Office sa Mactan Island, Cebu, bagamat tinanggal sa serbisyo matapos ang kontrobersiyal na operasyon na may kaugnayan sa droga. Sinabi ni Apura na nakarinig ang mga kapitbahay ng maraming putok ng baril ganap na alas-7 ng umaga mula sa bahay ng mga Lopez.

