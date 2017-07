Pof kay Cacai: Tigilan na ang ilusyon, hayaan niyang magsalita ang gilagid niya, no! By Cristy Fermin Bandera

SINOPLAK ni Ahron Villena si Cacai Bautista sa social media. Hindi pinaligtas ng tisoy na aktor ang binitiwang komento ng hindi kagandahang komedyana tungkol sa kanyang pagkatao. “Accepted ko naman kung anuman siya,” ‘yun ang naging dahilan ng pagresbak ng aktor sa dati niyang kaibigan na ang pinalalabas na insinwasyon ay nagkaroon sila ng relasyon na higit pa sa pagkakaibigan lang. Matindi ang balik ng nainis na aktor sa komedyana, ano raw ba ang alam nito tungkol sa pagkatao ni Ahron, naging sila ba? All caps pa ang salitang NEVER sa resbak ng aktor dahil kung siya ang tatanungin ay never talaga silang nagkaroon ng relasyon ni Cacai. Sabi ng kaibigan naming propesor, “Ito naman kasing babaeng ito, e! Para lang siya mapag-usapan kung anu-ano ang pinagsasasabi! Wala naman silang relasyon ni Ahron other than friendship, pero kung makapagsalita siya, e, para bang pinatulan nga siya nu’ng lalaki! “Tama na kasi ang mga ilusyon, magpakatotoo na lang! Feeling-beautiful naman kasi ang Cacai na ito! Pabayaan na lang kasi niyang magsalita ang mga gilagid niya, ‘no!” naiinis na komento ni prop. Aray ko!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.