Sunshine walang kadala-dala, mahal pa rin ang asawa By Cristy Fermin Bandera

PAGMAMAHAL pa rin para sa kanyang mga anak ang umiiral kay Sunshine Dizon kaya nang masangkot sa gulo ang nakahiwalay niyang mister na si Timothy Tan ay ganu’n na lang ang kanyang pag-aalala at malasakit. Ang nakaengkuwentro pa naman ng ama ng kanyang mga anak ay ang mister ni Clarisma Sison, ang sinasabi niyang third party sa paghihiwalay nila ni Tim, kaya mas nagbigay ng panahon para sa pagdamay si Sunshine. At hindi naman krimen kung hanggang ngayon ay nand’yan pa rin ang kanyang pagmamahal kay Tim, walang pormal na pagtatapos ang kanilang relasyon, nagkahiwalay lang sila dahil sa idinidiin ng aktres na pakikipagrelasyon ng kanyang mister sa ibang babae. At isinasalba ni Sunshine ang kanyang mga anak sa kahihiyan, lumalaki na ang mga ito at nag-aaral na, ayaw niya naman siyempreng pumagitna sa mga tuksuhan ang mga anak nila ni Timothy Tan. Kaya sa mga nagkokomento na wala raw kadala-dala si Sunshine Dizon at tanga raw siya dahil sa pagmamalasakit kay Tim ay unawain na lang sana ng mga ito ang sitwasyon niya bilang isang ina.

